В Москве изменится порядок расчета стоимость жилья

Так, уже проработаны поправки в методику определения норматива стоимости квартир. Это необходимо прежде всего для расчета размеров соцвыплат на покупку или строительство жилья для отдельных категорий граждан.
Ранее официальная цена квадратного метра была меньше рыночных цен - разница доходила до 40%. Минувшей осенью изменена формула расчета этих цен. Она стала проще. Так, в ней используются лишь средние цены квадратного метра в предыдущем квартале, деленные на два. Цены на первый квартал этого года были впервые рассчитаны по-новому.
Теперь ведомство разработало поправки в новый порядок. Предлагается сделать исключения для городов федерального значения. Высшее должностное лицо города может направить в Минстрой обращение с просьбой установить на квартал определенную стоимость "квадрата" жилья. При этом она не может быть выше средней по рынку.
Судя по всему, нововведения связаны с большой разницей в ценах квартир в Москве. Напомним, ранее эксперты рассказали о том, что квартиры в новостройках будут дорожать в 2022 году из-за роста цен на строительные материалы.