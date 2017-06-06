Госдума примет качественный закон о реновации

В нижней палате парламента продолжается подготовка ко второму чтению законопроекта о реновации, которое состоится в пятницу, 9 июня. Госдума анализирует поправки, предложенные депутатами и правительством с учетом высказанных гражданами замечаний. Как отметил спикер Вячеслав Володин, масштабное обсуждение нормативно-правового акта необходимо для того, "чтобы принять качественный закон", отвечающий интересам и потребностям москвичей.

С этой целью в Госдуму приглашаются жители сносимых хрущевок, которые смогут поучаствовать в обсуждении проекта закона на парламентских слушаниях. "Интерес к слушаниям огромный. У нас в Госдуме 24 депутата от Москвы, и, мы договорились, до десяти человек может пригласить каждый депутат. Каждая из четырех фракций также приглашает, каждый комитет, участвующий в подготовке парламентских слушаний", – сказал Володин.

По словам спикера, в нижней палате парламента все понимают необходимость реализации программы реновации, а также работы над тем, чтобы права жителей переселяемых домов были максимально защищены. "Президент дал поручение Думе этот вопрос проработать вместе с правительством. Это сделано", – отметил председатель нижней палаты парламента, добавив, что эта задача решалась в ходе подготовки документа ко второму чтению.

При этом он подчеркнул, что законодательный орган не стремится гнаться за датами и сроками в процессе принятия законопроекта. "Есть анализ поправок, некоторые больше проработаны, есть поправки, которые более эффективно решают технологические вопросы, связанные с реновацией. Нужно выбрать качественное и эффективное решение… Но если прозвучат предложения в ходе слушаний, есть возможность обсудить дополнительные изменения", – заявил Володин. По его словам, сроки принятия документа были сокращены, поскольку фракции вышли на консенсус по всем вопросам, представив консолидированные поправки.





Кроме того, Володин считает принципиально важным подключение к обсуждению программы и необходимых для ее воплощения в жизнь подзаконных актов Мосгордуму и Общественную палату столицы. Им важно перейти от "интернет-коммуникаций" к прямому общению с жителями переселяемых домов, к обсуждению всех волнующих москвичей вопросов, уверен спикер.

"Любой закон, касающийся жизни граждан, требует обсуждения, тем более, если это закон по такой важной теме как жилищный вопрос и права собственности на жилье", – констатировал он.

Спикер нижней палаты парламента считает, что Общественная палата и Мосгордума могли бы провести слушания для обсуждения программы реновации. "Если в ходе слушаний прозвучат предложения, которые интересны и важны для принятия, у нас есть возможность эти поправки рассмотреть непосредственно в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении", – пояснил Володин.

Что касается протестов против программы, то спикер Госдумы уверен: ее дискредитация крайне вредна. "Идет атака на тех, кто реализует этот проект, идет дискредитация этого проекта, людей за деньги выводят на митинги. Ответственная власть ищет пути решения", – сказал он.

А безответственные политиканы находят причины для того, чтобы проект был не реализован", – добавил спикер.

Володин при этом подчеркнул, что все критики реновации, как правило, в хрущевках не живут и никогда не жили. В то же время, полагает глава нижней палаты парламента, есть и другая категория противников проекта – заинтересованный бизнес, который может потерять рынки и прибыль из-за снижения себестоимости квадратного метра. Они также участвуют в дискредитации программы, уверен спикер.

Что касается мониторинга реализации будущего закона, то Володин сообщил, что вопросы правоприменения и контроля за исполнением документа – это необходимая составляющая работы нижней палаты парламента.

"Депутаты, избранные от Москвы, и профильные комитеты Госдумы будут анализировать правоприменительную практику, более того: контролировать срок реализации данного закона", – указал спикер.





Он подчеркнул, что будет действовать механизм обратной связи с переселенцами. Это, помимо прочего, диалог со столичной мэрией, а также с федеральными органами исполнительной власти, которые имеют отношение к реализации программы.

Кроме того, будет обеспечена связь переезжающих жильцов с институтами гражданского общества.



Говоря о возможности распространения проекта на регионы, Володин пояснил, что, по его мнению, говорить о реновации за пределами Москвы пока рано, поскольку столица должна стать пилотной площадкой, которая позволит понять эффективность программы.

"Это будет хорошим примером в том числе для региональной власти, чтобы они стали думать о том, как этот проект реализовать у себя в территории. А мы уже нормативную базу для этого должны подготовить", – подчеркнул спикер.

Напомним, в феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все морально и физически устаревшие хрущевки в столице, а на их месте построить новое комфортное жилье. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, она затронет более полутора миллионов москвичей. По словам главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, все затраты на программу город возьмет на себя.

В первом чтении Госдума одобрила проект о реновации ветхого жилья 20 апреля. В соответствии с документом, жителям пятиэтажек должны предоставить равнозначное жилье – не меньшей площади, с тем же количеством комнат и в районе проживания. Исключение сделают для жителей центра столицы, Зеленограда и Новой Москвы: их будут переселять в пределах округов.

На данный момент продолжается голосование среди жителей московских хрущевок, которое стартовало досрочно 14 мая и продлится до 15 июня. На 1 июня свою волю выразили жильцы почти половины квартир в 4546 пятиэтажках, вошедших в перечень голосования по включению в программу реновации. В среднем включение домов в программу реновации поддержали 89,5% проголосовавших.