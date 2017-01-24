Детей Иванки Трамп окружает чужой антиквариат

Дочь 45-го президента Америки осваивается в самой дорогой гостинице мира. Вход простым смертным туда заказан.

Дочь Дональда Трампа Иванка на своей странице в социальной сети опубликовала семейный снимок, который был сделан в гостиной Блэр-Хауса. Этот особняк был построен в 1824 году как частный дом Иосифа Ловелла – главного хирурга армии Соединенных Штатов. А название свое получил по имени второго владельца Фрэнсиса П. Блэра, который был издателем газет и влиятельным советником 7-го президента США Эндрю Джексона. Семья Блэра продала дом правительству в 1942-м и с тех пор дом используется в качестве временной резиденции особо почетных гостей президента США. Несколько раз он становился и официальной резиденции президента – во время правления Гарри Трумэна и в сентябре 1994 года, при Клинтоне, во время "атаки" пилота спортивного самолета "Сессна" на Белый дом.

Президентский гостевой дом представляет собой комплекс из четырех зданий в викторианском стиле. В шутку его называют самой дорогой гостиницей в мире, состоящей из 14 гостевых спален, девяти спален персонала, 35 ванных комнат, четырех столовых, нескольких конференц-залов и гостиных, тренажерного зала, салона красоты, кухни, прачечной, химчистки и цветочного магазина.

Своих гостей здесь имеют право размещать президент и вице-президент США – обычно это их близкие или высокопоставленные гости. Например, во время официальных визитов в Соединенные Штаты здесь жили российские президенты Борис Ельцин и Владимир Путин. По традиции, Блэр-Хаус служит в качестве резиденции для семьи умершего бывшего президента во время государственных похорон. Именно в Блэр-Хаус семья получает телефонные звонки с соболезнованиями от бывших президентов и первых леди, иностранных лидеров и друзей. В этом же доме близкие избранного президента останавливаются накануне инаугурации.

Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 23 2017 в 7:12 PST

Так поступила и Иванка Трамп. В Блэр-Хаусе она жила с мужем Джаредом Кушнером и тремя детьми – 5-летней Арабеллой Роуз, 4-летним Джозефом Фредериком и 9-месячным Теодором Джеймом. Как можно судить по фото, окружала чету антикварная мебель, а под ногами был старинный иранский ковер.