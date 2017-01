Трамп избавился от любимого ковра Обамы

Едва вступив в должность президента США Дональд Трамп взялся за перестановку в Белом доме. В первую очередь миллиардер приказал убрать из Овального кабинета любимый ковер Барака Обамы.

На месте паласа, украшенного цитатами бывших президентов Авраама Линкольна, Франклина и Теодора Рузвельтов, Джона Кеннеди появился ковер с изображением солнечных лучей, напоминающий времена Джорджа Буша.

Oval Office - GW and now Trump. Same rug, same curtains. Recycled. pic.twitter.com/knSsvZHIPT — Susan (@Susandp3) 22 января 2017 г.

Одной из главных перемен стало возвращение в Овальный кабинет бюста бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которого при Бараке Обаме вытеснили бюсты Авраама Линкольна и Мартина Лютера Кинга. Вернуть Черчилля в кабинет Трамп пообещал сразу же после победы на выборах. Примечательно, что скульптура Мартина Лютера Кинга осталась стоять на прежнем месте – рядом с камином.

Thanks to White House Chief of Staff for this wonderful picture of the MLK bust in the oval pic.twitter.com/Lzgj6RljvI — Sean Spicer (@PressSec) 21 января 2017 г.

По данным издания Politico, Дональд Трам отказался выставлять семейные фотографии, зато заменил гладкие диваны мебелью, отделанной парчой, а коричневато-красные шторы – золотистыми. Журналисты сразу же припомнили, что подобные занавески висели при Буше-младшем.

.@potus signs documents to allow Mattis and Kelly to be sworn in & exec order on #Obamacare pic.twitter.com/CdGcGlyfbI — Sean Spicer (@PressSec) 21 января 2017 г.

При этом Трамп решил оставить на прежнем месте знаменитый стол Резолют, за которым президент подписывает документы. Он не использовался только при Линдоне Джонсоне, Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Джордж Буш-старший также убирал этот стол из кабинета, однако он вернулся уже при Билле Клинтоне.

Церемония официального вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. За инаугурацией следили миллионы людей со всего света.