Трамп покидает Белый дом из-за сына

"Первая леди благодарит всех за поддержку и теплый прием в Вашингтоне. Она возвращается в Нью-Йорк в преддверии школьной недели. В ближайшие несколько недель она разделит свое время между Вашингтоном и Нью-Йорком", – цитирует CNN пресс-секретаря Меланьи Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что жена и десятилетний сын Бэррон вскоре присоединятся к нему в Вашингтоне. "Сразу после того, как он закончит школу", – пояснил американский лидер.

Примечательно, что день отбытия Меланьи из Белого дома совпал с 12-й годовщиной свадьбы Трампов. Будут ли они отмечать этот праздник, пока не известно.

Напомним, что 21 января жена миллиардера опубликовала первый твит в новом статусе. "Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди", – написала она в социальной сети Twitter.

Дональд и Меланья поженились 22 января 2005 года на курорте Палм-Бич в Мар-а-Лаго, где находится резиденция Трампа. На церемонии присутствовали Билл и Хиллари Клинтон, певец Ашер, телеведущий Саймон Коуэлл, певец Билли Джоэл и другие.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z