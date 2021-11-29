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Политика
"Белоруссия в стороне не останется": Лукашенко о возможной войне между Россией и Украиной

"Белоруссия в стороне не останется": Лукашенко о возможной войне между Россией и Украиной

По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии в случае вооруженного конфликта с РФ.
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Александр Лукашенко не верит, что Россия собирается нападать на Украину. В понедельник, 29 ноября, на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны по вопросам военной безопасности политик заявил, что если бы такие планы были, то белорусскую армию предупредили бы.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Миф о российской агрессии придумали на Западе, чтобы "отстроить" Россию, считает президент Белоруссии. По словам лидера республики, никаких доказательств тому, что РФ планирует военное вторжение на Украину, европейские и американские политики представить не смогут.

Также Лукашенко заявил, что "Белоруссия в стороне не останется", если Украина развяжет войну с Россией. Мол, на Западе это понимают, и именно поэтому белорусскую армию сдерживают мигрантами на границе с Польшей, Литвой и Латвией. На юге же напрягают усилением украинской границы, отметил глава государства. Об этом также пишет RT.

Ранее "Дни.ру" писали о поездке Александра Лукашенко на границу с Польшей. Политик посетил КПП "Брузги", где уже несколько недель находятся беженцы. Они встретили аплодисментами президента Белоруссии, который позже пообещал сделает все для того, чтобы помочь людям, ведь они, по его словам, попали в беду.

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Фото: president.gov.by
Автор: 29 ноября 2021, 13:09 Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
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