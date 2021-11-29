"Белоруссия в стороне не останется": Лукашенко о возможной войне между Россией и Украиной

Александр Лукашенко не верит, что Россия собирается нападать на Украину. В понедельник, 29 ноября, на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны по вопросам военной безопасности политик заявил, что если бы такие планы были, то белорусскую армию предупредили бы.
Миф о российской агрессии придумали на Западе, чтобы "отстроить" Россию, считает президент Белоруссии. По словам лидера республики, никаких доказательств тому, что РФ планирует военное вторжение на Украину, европейские и американские политики представить не смогут.
Также Лукашенко заявил, что "Белоруссия в стороне не останется", если Украина развяжет войну с Россией. Мол, на Западе это понимают, и именно поэтому белорусскую армию сдерживают мигрантами на границе с Польшей, Литвой и Латвией. На юге же напрягают усилением украинской границы, отметил глава государства. Об этом также пишет RT.
Ранее "Дни.ру" писали о поездке Александра Лукашенко на границу с Польшей. Политик посетил КПП "Брузги", где уже несколько недель находятся беженцы. Они встретили аплодисментами президента Белоруссии, который позже пообещал сделает все для того, чтобы помочь людям, ведь они, по его словам, попали в беду.