Лукашенко обвинил США в попытке развязать войну с помощью беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко известен своими одиозными политическими заявлениями. При этом Батька очень тонко чувствует момент, при котором тот или иной маневр будет наиболее для него выгодным.
Сейчас в прессе активно обсуждается миграционный кризис, в котором власти Белоруссии заняли роль благотворителей. Западная номенклатура усилиями Минска выставляется абсолютным злом.
Недавно Александр Лукашенко заявил, что американцы пытаются развязать войну с помощью Польши, Прибалтики и Украины. Батька убежден, что это происходит под прикрытием миграционного вопроса, передает RT.
Последний диктатор Европы указал на то, что Запад грозится привлечь НАТО. По словам белорусского лидера, это означает намерение устроить заварушку.
Александр Григорьевич подчеркнул, что речь идет о прямой провокации, пишет РИА ФАН. Батька заверил, что Европа не хочет участвовать в военных действиях. Что касается США, то, по заявлению Лукашенко, Белый дом является главным бенефициаром миграционного кризиса.
Кроме того, Лукашенко объяснил мотивацию американцев. Он сообщил, что США нацелены на уничтожение экономик государств с целью доминирования.