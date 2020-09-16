В Минск прибыл Шойгу

Генерал армии Сергей Шойгу во главе российской делегации прибыл в Минск, передает RT. Планируется встреча отечественных специалистов с белорусскими коллегами. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества Минска и Москвы в военной сфере.
Генерал армии Сергей Шойгу во главе российской делегации прибыл в Минск, передает RT. Планируется встреча отечественных специалистов с белорусскими коллегами. В ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества Минска и Москвы в военной сфере.
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