После государственного переворота на Украине на страну как из рога изобилия хлынули заманчивые обещания и щедрые посулы. Однако, как показали годы, мало что обернулось реальными делами.
Не замечать этой тенденции на фоне вспыхнувшей в мире эпидемии коронавируса стало невозможно. "Страна осталась один на один со своей бедой", – цитирует "Царьград" депутата Верховной рады Вадима Рабиновича. В эфире телеканала NewsOne он призвал страну обратиться к тем, кто действительно может помочь.
Народный избранник бросился в ноги, призвав последовать своему примеру других политиков, Китаю и России. Перед Поднебесной, уверен он, стоит извиниться за волну декоммунизации, которая прокатилась по стране. А у России следует прямо попросить помощи в борьбе с коронавирусом, добавил Вадим Рабинович.
"Ничего постыдного здесь нет", – отметил депутат.
Жизни людей, которые можно спасти благодаря своевременному и профессиональному вмешательству, важнее, чем гордость и амбиции отдельных политиков. Время покажет, поможет ли эпидемия коронавируса на Украине властям страны трезво взглянуть на происходящее в мире, или они предпочтут остаться в плену постмайданных мифов.
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