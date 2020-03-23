"Трупы": глава Минздрава "похоронил" пенсионеров из-за коронавируса

Государство и бизнес не должны тратить деньги на лечение людей старше 65 лет. С таким циничным заявлением выступил министр здравоохранения Илья Емец. Пенсионеров он назвал трупами.



Скандальное заявление чиновник сделал в интервью телеканалу "112 Украина". Он призвал бизнес активнее участвовать в закупке медицинского оборудования, а врачей – лечить только тех, кто младше 65 лет.

Тех, кто старше, Емец презрительно назвал трупами. "Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", – заявил украинский чиновник в интервью.

Емец уже отличался скандальными заявлениями о коронавирусе и пенсионерах. В случае дальнейшего распространения COVID-19 чиновник спрогнозировал гибель всех украинцев старшего возраста.

Темпы распространения коронавируса на Украине за последние дни ускорились. Официально зафиксировано 63 случая. Власти ограничили передвижение граждан, а в Киеве и Харькове закрыли место – это спровоцировало транспортный коллапс в двух крупнейших городах страны.

В России подтверждено 438 случаев заражения коронавирусом. Правительство объявило о дополнительных мерах поддержки граждан и предприятий. На закупку оборудования для борьбы с COVID-19 будет выделено еще десять миллиардов рублей.

Всего в мире коронавирусом заражены около 350 тысяч человек. Как писали "Дни.ру", в ученом сообществе не исключают, что COVID-19 имеет внеземное происхождение. Биолог из университета Кардиффа Чандра Викрамасингх считает, что вирус мог попасть на землю с метеоритом, который взорвался в небе над Китаем в октябре прошлого года.