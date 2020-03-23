Будут новые государства: коронавирус назвали причиной распада Украины

Пандемия коронавируса ускорит распад государственных институтов страны, считает он. Украина, делает вывод Гордон, не состоялось как государство, и вряд ли ситуация изменится.
Журналист рассказал, что один из его друзей, занимающий кресло мэра одного из крупных украинских городов, уверен: дело движется к развалу страны. Ограничения в связи с коронавирусом и жесткие условия карантина могут привести к народному бунту, считает Гордон.
Пандемия COVID-19 и падение цен на нефть отразятся на всех странах, заявил журналист. "Могут появиться новые и прекратить существование старые государства", – цитирует Гордона "Царьград".
Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 63. В стране введены ограничения на передвижения граждан, в Киеве и Харькове закрыли метро.
Несмотря на серьезность ситуации, в существование коронавируса верят не все. Экс-депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко назвала COVID-19 фейком. Она не исключила, что шумиха вокруг пандемии кому-то на руку.
На 23 марта количество зараженных коронавирусом COVID-19 по всему миру приближается к 350 тысячам, более десяти тысяч человек погибли, почти 100 выздоровели.
Самая сложная ситуация складывается в Италии – там 59 тысяч заболевших. Однако на первое место по приросту заболеваемости вышли США: за последние сутки там зарегистрировано более восьми тысяч новых случаев.
В нашей стране число заболевших COVID-19 выросло до 438. Россия ограничила авиасообщение с другими странами: оно осталось между столицами и некоторыми другими крупными городами.
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