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Политолог сравнил Лукашенко со старухой у разбитого корыта

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Белорусское руководство во главе с президентом Александром Лукашенко пожинает плоты отказа от интеграции с Россией. Такое мнение высказал политолог Юрий Баранчик.
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Эксперт упрекнул белорусские власти в непонимании геополитической обстановки. Баранчик напомнил, что Россия давно спонсирует и поддерживает экономику союзной республики. Однако Лукашенко предъявляет чрезмерные требования к восточному соседу, отметил политолог.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам Баранчика, сложившаяся ситуация напоминает ему сказку о золотой рыбки. "Старуха, попросив у рыбки еще больше, оказалась в прежней позиции", – сказал эксперт.

Политолог считает, что белорусское руководство столкнулось с серьезными трудностями из-за отказа от интеграции с Россией. Республика вернулась в 1994 год, когда Лукашенко пришел к власти, констатировал Баранчик.

Сейчас Белоруссия находится в идеологическом кризисе, считает политолог. Проект объединения славянских государств оказался дискредитирован, сказал эксперт в интервью порталу "Украина.ру".

Ранее политолог Иван Скориков высказал мнение, что 2021 год станет решающим Союзного государства. Пока Александр Лукашенко находится у власти, интеграции России и Белоруссии не будет, уверен эксперт.

Для создания реального Союзного государства белорусский лидер должен оставить президентские кресло и передать власть силам, настроенным на интеграцию Москвой, заявил Скориков. По его мнению, республика может сохраниться только в тесном союзе с Россией.

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Автор: 17 декабря 2020, 21:53 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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