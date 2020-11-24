Эксперт: Режим Лукашенко обречен без интеграции с Россией

Интеграция России и Белоруссии – гарантия сохранения Лукашенко у власти еще на какое-то время, отметил Киселев. Протесты в республике идут на спад, но в любой момент могут вспыхнуть с новой силой, предупредил эксперт.
Он призвал не беспокоиться о том, что имидж России в глазах белорусов ухудшается из-за поддержки Кремлем режима Лукашенко. Если политические реформы будут успешно проведены, люди перестанут отождествлять Москву с Батькой, уверен Киселев.
Реальная интеграция России и Белоруссии повысит доверие к Москве среди граждан республики, считает эксперт. По его мнению, страны должны создать единое экономическое, финансовое и гуманитарное пространство.
Ранее политолог Юрий Баранчик назвал Евросоюз примером для интеграции России и Белоруссии. Это конфедерация, в которой страны-участницы сохраняют большую часть полномочий, но вопросы макроэкономики и внешней политики передают в союзные органы, пояснил эксперт.
Он напомнил, что такой вариант интеграции России и Белоруссии прописан в Союзном договоре 1999 года. Но из-за амбиций Лукашенко соглашение осталось на бумаге, констатировал эксперт.
Баранчик призвал Кремль не доверять белорусскому лидеру. За 20 лет интеграция России и Белоруссии не продвинулась ни на шаг, и вряд ли Москве стоит рассчитывать на Лукашенко, считает политолог.
Напомним, что в недавнем интервью российским СМИ Лукашенко назвал договор 1999 года устаревшим. Он призвал найти новые форматы интеграции России и Белоруссии.
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