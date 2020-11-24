Российский депутат: Приход Байдена сулит Лукашенко большие проблемы

Уходящий президент США Дональд Трамп предпочитал не обращать внимание на поведение Александра Лукашенко, отметил парламентарий. При Джо Байдене ситуация изменится: Соединенные Штаты будут активно продвигать тему нарушения прав и свобод человека в Белоруссии, прогнозирует депутат.
По его мнению, США активизируют попытки сменить власть в республике. Вашингтон сделает ставку на политиков, которые разочаровались в России как посреднике в разрешении политического кризиса. "И готовых присягнуть Западу более активно, чем другие", – сказал Затулин.
Своим поведением белорусский лидер подливает масла в костер политического кризиса, подчеркнул парламентарий. "Байден будет действовать против Лукашенко", – цитирует Затулина "Украина.ру".
Джо Байден в октябре призывал международное сообщество ввести санкции против Александра Лукашенко и его окружения. В случае победы он пообещал разработать план экономической поддержки "суверенной и подлинной демократической Белоруссии".
Демократ поддержал бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую. Он также осудил власти Белоруссии за нарушение прав и свобод человек.
Тихановская поздравила Байдена с победой на выборах президента США. Она выразила надежду на скорую встречу с избранным главой Белого дома.
США и Евросоюз не признали победу Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Брюссель ввел против главы государства и его окружения персональные санкции.
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