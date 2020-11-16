Эксперт: Тихановская боится не получить власть в случае ухода Лукашенко

Негласный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская была вынуждена покинуть страну, чтобы вести свою деятельность без серьезных рисков для себя и своей семьи. В медиа для нее активно создают образ воинствующей женщины без страха, однако с такой позицией согласны далеко не все.
Российский эксперт Василий Колташов поведал о слабой стороне Светланы Тихановской. По мнению политолога, политик боится, что останется не у власти даже в том случае, если Александр Лукашенко покинет пост президента.
Колташов аргументировал возможность подобного исхода тем, что процессы по изменению политической обстановки протекают крайне медленно. У людей нет четкого понимания того, что произойдет в обозримом будущем.
Эксперт не исключает, что в Белоруссии возможен переворот, в результате чего республика укрепит отношения с Россией и проведет эффективные экономические реформы. При таком сценарии места для Тихановской и ее команды, кого многие считают марионетками Запада, может не найтись.
Стоит отметить, что политическая обстановка в Белоруссии остается напряженной. Лукашенко придерживается жесткого силового метода удержания власти.
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