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Политика
Политолог: Россия заплатит большую цену за поддержку Лукашенко

Политолог: Россия заплатит большую цену за поддержку Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москве в белорусском политическом кризисе невыгодно делать ставку на президента Александра Лукашенко, уверен эксперт Андрей Казакевич. Кремль потеряет Белоруссию и получит у себя под боком очередное антироссийское государство, предупредил аналитик.
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Последние месяцы Александр Лукашенко и Владимир Путин находятся в постоянном контакте. 14 сентября лидеры встретились в Сочи. Москва поддержала Минск и выдала братской республике кредит в 1,5 миллиарда долларов. Это произошло в разгар массовых протестов в Белоруссии.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог Андрей Казакевич предостерег российское руководство от полной поддержки Александра Лукашенко. Москва заплатит за это большую цену, убежден эксперт.

"Если Россия займет позицию исключительно поддержки Лукашенко, то будущий взрыв может привести к появлению в регионе еще одного антироссийского или нелояльного Москве государства", – сказал аналитик в интервью порталу "Белорусский партизан".

По его мнению, Кремль заинтересован, чтобы власть и оппозиция в Белоруссии сели за стол переговоров. Это укрепит влияние Москвы в республике, убежден Казакевич.

Но пока от общенационального диалога Белоруссия очень далека. В воскресенье, 8 ноября, на традиционных митингах оппозиции в Минске и других городах было задержано 813 человек. Это рекорд за все время протестов.

Фото: Стрингер/ТАСС

Один из участников оппозиционных акций погиб. Эстония призвала Евросоюз ввести новые санкции против белорусского руководства.

Активность оппозиции подогревается из-за рубежа, считает Лукашенко. По его мнению, некоторые страны хотят устранить Белоруссию как экономического конкурента. Протесты приведут к обнищанию народа, предупредил глава государства.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Александр Лукашенко стал президентом шестой раз. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская.

Автор: 13 ноября 2020, 22:01 Источник: "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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ЕС поддержал белорусский народ в его борьбе против фальсификации выбора , против насилия , против убийств мирных граждан , против беспредела фашистской власти во главе с самопровозглашённым, а вот Песков поддерживает этот ЛЕГИТИВНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ фашистской власти в Беларуси. И как это назвать ?!
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