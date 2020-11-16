Политолог: Созданная Лукашенко авторитарная система фактически уже разрушена

Александр Лукашенко доказал всему миру, что способен удержать власть в долгосрочной перспективе. При этом Батька использует для достижения своих целей единственный и проверенный метод – силовой.
Политолог Андрей Казакевич выразил мнение о том, что Белоруссия превратилась за последнее время в совершенно другую страну. Эксперт полагает, что общими усилиями людям удалось разрушить авторитарную систему, созданную в период с середины девяностых годов по нулевые.
Казакевич заявил, что страна движется в направлении демократизации, несмотря на то, что силовики по-прежнему хорошо организованы и верны власти. По мнению политолога, в перспективе Белоруссии не обойтись без реформ, поскольку существующая модель выборов после последних событий уже не удовлетворит общество.
Кроме того, Казакевич напомнил, что белорусов традиционно считали максимально далекими от политики людьми, однако теперь все кардинально изменилось. Граждане продемонстрировали свою способность к самоорганизации, а также стремление к участию в общественной жизни.
Эксперт выразил несогласие в распространенной точкой зрения о том, что протесты в Белоруссии не дают желаемого результата. Массовые акции оказывают давление на действующую власть и в сложившихся обстоятельствах являются основной для перемен, резюмировал он.
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Запретный плод слаще
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Азербайджан сбил наш вертолет
Как наказывали вас в детстве?
Женщина рак это беда
Месячные идут две недели
Насилие со стороны жены
Как долго надо держать траур?