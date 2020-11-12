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Политика
Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх

Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: President of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Отношения президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко – одна из основных политических тем последних месяцев. Эксперты попытались разобраться, почему Кремль не бросил Батьку после откровенно провальных выборов и жесткого разгона митингующих.
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Известный белорусский оппозиционер Владимир Гончарик считает, что Москва совершила ошибку, поддержав официальные власти в Минске. Отношения Путина и Лукашенко вызывают у него много вопросов.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Ни в каких документах Союзного государства нет тезиса, что нужно поддерживать человека, который проиграл президентские выборы", – считает эксперт. По его мнению, на решения Путина в этих вопросах повлиял страх потерять рычаги воздействия на соседа после ухода Лукашенко с должности. Гончарик уверен, что урон интересам России в таком случае вряд ли был бы нанесен, ведь оппозиция не собирается разрывать отношения с Кремлем.

Специалист считает, что авторитет Путина страдает из-за поддержки Лукашенко. Он подчеркнул, что российскому лидеру могли бы поставить памятник в Белоруссии, но теперь это вряд ли произойдет.

Другой эксперт, доктор политических наук Андрей Казакевич, заявил, что на самом деле Москва не заинтересована в сохранении режима Батьки. Он уверен, что первоочередная задача Кремля – исключить влияние Запада на соседа.

Специалист подчеркнул, что у Путина накопилось много претензий к Лукашенко. Казакевич считает, что Россия будет способствовать разрешению политического кризиса в Белоруссии через продвижение конституционной реформы.

Напомним, что выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко заявил о разгромно победе над оппозицией. Его соперники уверены, что голоса считались нечестно – победить должна была Светлана Тихановская. По всей стране практически каждый день проходят забастовки и митинги против действующей власти.

Путин и Лукашенко несколько раз обсуждали ситуацию в стране. В Кремле считают, что Белоруссия должна самостоятельно разобраться в политическом кризисе без внешнего влияния путем реформ.

Автор: 12 ноября 2020, 08:21 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Автор не должен называть лукашенко лидером. Это самозванец. Это палач народа. это гниющий политический труп. Это опустившийся недополитик. Это презираемый народом псих больной. Это убийца. Вот кто это такой. Народ России поддерживает народ Белоруссии в его священной войне против узурпатора-карателя лукашенко.
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