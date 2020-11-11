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Политика
Угрозы Лукашенко могут обернуться против него – эксперт

Угрозы Лукашенко могут обернуться против него – эксперт

Александр Лукашенко. Фото: БелТА/ТАСС
Глава Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил закрыть все частные предприятия, отказавшие создать профсоюз. По мнению эксперта Василия Шлындикова, желание президента может обернуться против него.
прочитано 179 раз

Ликвидация частных предприятий может привести к росту безработицы, и тогда число недовольных режимом Александра Лукашенко увеличится. Сотни людей выйдут на улицы. "И чего президент добьется?", – возмутился Василий Шлындиков.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Предприниматель назвал работников Федерации профсоюзов Белоруссии (ФПБ) "кучей бездельников", которые живут за счет взносов простых граждан и поддерживают власть. Шлындиков усомнился, что сознательные граждане захотят вступить в профсоюз.

При этом эксперт отметил, что формальное создание организаций ничего не даст Лукашенко. Во-первых, профсоюзы и так не оказывают никакого влияния на людей. Во-вторых, их появление только усилит недовольные настроения в обществе, сообщает UDF.by.

"Власти Белоруссии хотят создать большой концлагерь, где будут стоять люди с кнутом и указывать другим, как жить", – заявил Шлындиков.

С требованием создать профсоюзы на всех предприятиях Александр Лукашенко выступил накануне на встрече с главой ФПБ Михаилом Ордой. Если предприятия откажутся выполнить это условие до конца 2020 года, то будут ликвидированы.

Автор: 11 ноября 2020, 15:12 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

гость
Ответить
Лукашенковские дешевые пропагандистские трюки на людей давно не действует. На МТЗ (тракторном заводе) половина народа вышла из государственного профсоюза. Осталось начальство, ИТР, мастера и повязанные кредитами люди.
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