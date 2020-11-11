Лукашенко посоветовали готовить план побега: Любые действия только ухудшают его положение

В минувший вторник Александр Лукашенко встретился с председателем Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилом Ордой. В ходе беседы глава государства пригрозил закрыть все частные предприятия, которые до конца 2020 года не создадут профсоюз.
Эксперт Александр Ярошук усомнился в том, что указания президента будут исполнены. По его мнению, встреча была организована с одной целью – показать, что в Белоруссии нет политического кризиса, а власти по-прежнему решают якобы важные задачи.
Лидер независимых профсоюзов порекомендовал Лукашенко готовить план побега. Авторитет политика с каждым днем тает, и такие угрозы только вызовут большее раздражение у белорусов. "Завтра мы увидим стремительный отток из профсоюзов", – дал прогноз эксперт.
Ярошук добавил, что у президента нет ни одного выигрышного хода. Любые действия Александра Лукашенко только ухудшают его положение. В конце концов его политический режим рухнет, а белорусы наконец станут свободным народом, сообщает "Белорусский партизан".
Ранее к главе Белоруссии обратилась оппозиционер Светлана Тихановская. Она заявила, что Александру Лукашенко не удастся восстановить свой авторитет и вернуть страну к прежнему состоянию. По ее словам, власти постепенно закапывают себя в преступлениях и долгах.
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Наказываю дочь ремнём.
Вы верите в проклятье?
Таксист
Какие мужчины
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы бы разрешили себя покрыть?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Как долго надо держать траур?