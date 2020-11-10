Политолог обвинил Европу в лицемерии из-за санкций против Белоруссии

После президентских выборов 9 августа Белоруссия находится под давлением европейских властей. Так считает не только Александр Лукашенко, но и Владимир Путин. Политолог Кирилл Коктыш дал оценку действиям Евросоюза в отношении Белоруссии.

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