Политолог обвинил Европу в лицемерии из-за санкций против Белоруссии

На саммите Шанхайской организации сотрудничества, прошедшем в режиме видеоконференции, Владимир Путин заявил, что на Белоруссию оказывают давление извне, что недопустимо. По мнению президента России, таким образом нарушается суверенность государства. Также четко прослеживается желание внести раскол в общество, считает он.
Кирилл Коктыш уверен, что Европа, которая не так давно ввела санкции в отношении Белоруссии, в частности против Лукашенко, проявляет двойные стандарты. Эксперт заметил, что Запад не стал обращать внимания на нарушения на выборах в США, однако яростно отказывается признавать результаты голосования в Белоруссии.
Коктыш понимает, что в республике есть проблемы. Но, по его мнению, государство должно разбираться с ними самостоятельно, на основании внутренних критериев без вмешательства извне.
"Судить об этом (о легитимности выборов в Белоруссии – Прим. ред.) и при этом признавать американские выборы идеально честными и прозрачными – это откровенное лицемерие", – считает политолог.
Напомним, недавно другой политолог Олег Соскин заявил, что Владимир Путин устал от Александра Лукашенко. Мол, российский лидер рад был бы прекратить с сотрудничество с Батькой, однако более достойных кандидатов на пост президента Белоруссии он не видит.
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