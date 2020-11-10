Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму

В недавнем интервью оппозиционер назвала полуостров украинским. Светлана Тихановская уточнила, что в этот вопросе отталкивается от международного законодательства.
При этом политик отметила, что говорит от своего имени. По словам Тихановской, у будущего президента республики и белорусского народа "будет своя принципиальная позиция".
Отметим, что ранее Тихановская высказывалась о принадлежности Крыма в сдержанной форме. Она говорила, что полуостров де-юре украинский, а де-факто российский.
Выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко. За него отдали голос около 80% избирателей. Тихановская получила 10% поддержки.
Позднее британский аналитический центр провел социологический опрос среди белорусов. Светлана Тихановская получила 52% голосов, а Александр Лукашенко – 20%.
Накануне оппозиционер выпустила новое обращение к народу. Светлана Тихановская поблагодарила протестующих соотечественников за мужество и силу воли и назвала их источником вдохновения.
Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году. Этому событию предшествовал референдум. Большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к России.
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