Совокупность трех факторов вынудит Лукашенко пойти на диалог с протестующими – политолог

Белорусский президент Александр Лукашенко пойдет на диалог с протестующими только при совокупности трех факторов. Такую точку зрения озвучил доктор политических наук Андрей Казакевич.

В последние две недели численность антиправительственных маршей в республике уменьшилась. По мнению эксперта, причиной снижения уличной активности является холодный сезон. Однако это не значит, что протестные настроения скоро пойдут на спад: вероятно, они просто примут иные формы.

Андрей Казакевич заявил, что Александр Лукашенко сдастся только при совокупности трех факторов – долгосрочного характера демонстраций, ухудшения экономической ситуации и внешнего давления. "С высокой степенью вероятности они могут вынудить власти пойти на диалог", – сказал он.

Политолог также отметил, что результатом демонстраций стало падения авторитета Лукашенко внутри республики и за ее пределами. В частности, некоторые европейские страны отказались признать его легитимным президентом и ввели санкции в отношении него и ряда белорусских чиновников.

Напомним, массовые беспорядки охватили страну в начале августа. Сторонники оппозиции остались недовольны результатами выборов президента и вышли на улицы. В период с 9 по 12 августа по стране прокатилась волна жестких задержаний. Многие протестующие пожаловались на избиения.

Сам президент Александр Лукашенко оправдал действия силовиков. Президент обвинил Польшу, Украину и Литву в разжигании обстановки в Белоруссии. Он назвал участников беспорядков "террористами" и пообещал разобраться с каждым, кто притронется к силовикам.