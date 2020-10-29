Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Четверг
29 октября
Лента новостей
20:10
Дочь Гузеевой оправдалась после скандала с небритыми подмышками
19:44
Под Москвой мужчина своровал продуктов на 700 тысяч рублей
19:32
"Чтобы не расправились со мной": известная телеведущая бросилась в бездну
19:21
В Барселоне во время протестов спели "Калинку"
19:19
"Вот вам и Добровинский": Пашаев плюнул в лишенного адвокатского статуса коллегу
19:15
Анатолий Цой стыдится своего прошлого
18:58
Лещенко заговорил о повторном заражении Covid-19
18:43
Защищавшего потерпевших по делу Ефремова Добровинского лишили адвокатского статуса
18:37
Лукашенко нашел для Зеленского дела поважнее: Не надо в наш огород лезть
18:36
Бывший муж Надежды Михалковой подтвердил слухи о разводе
18:10
Джоли прокляла? Питт бросил новую возлюбленную
17:57
"Считаю дни, когда вернусь обратно": приехавшая к Литвиновой дочь рвется прочь из России
17:38
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
17:36
Во Франции возобновили расследование против обвиненного в изнасиловании Депардье
17:35
Жену Тарасова обвинили в подлости
17:03
Эксперт предупредил протестующих белорусов: Приказ стрелять на поражение может быть отдан в любую минуту
17:02
Бывшая возлюбленная обвинила теннисиста Зверева в избиениях: Больше не буду молчать
16:58
При поддержке "Единой России" пройдет концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
16:57
До конца пытался вернуть: вскрылась подноготная развода Асмус и Харламова
16:54
"С таким другом и врагов не надо": Шепелев раскрыл "реальный" возраст Хилькевич
16:46
"Я влюбилась": Слава изменила мужу со стриптизером
16:44
Поддержавшей Макрона Собчак пригрозили отрезать голову
16:17
"Было больновато и неприятно": остеопат помог звезде "Содержанок" и ее мужу зачать
16:11
Все еще вместе: Прилучного и Карпович заметили папарацци после новостей о разрыве
16:04
"Пиявки": помощница Федосеевой-Шукшиной влепила громкую пощечину Алибасову
15:51
Нюша с округлившимся животом принимает поздравления с беременностью
15:44
Исцелилась благодаря письму: звезда сериала "Содержанки" чудом появилась на свет
15:39
На конкурсе "Мастера гостеприимства" определятся 50 победителей
15:37
В Кремле заявили о максимальной нагрузке на систему здравоохранения: введет ли Путин карантин
15:35
Легендарный ведущий усомнился в адекватности вдовы Баталова в результате скандала
15:27
Манукян решился на серьезный шаг на фоне слухов о расставании с Бузовой
15:23
Хотели втоптать в грязь: Волочкова сбежала с интервью после жестокой подставы
15:03
"Хватит худеть": народ переживает за отощавшую Пелагею
15:01
Украинцев могут лишить безвиза с Евросоюзом
15:00
"Время лечит раны": обнародовано видео развлечений Гагариной с известным певцом
14:46
"Всегда была сильная связь": Решетова рассказала о причастности матери Тимати к расставанию
14:45
"Ей это нужно": певица Слава объяснила желание дочери оголяться на людях
14:34
"Она уже с новым!": Муцениеце растаяла в объятиях высокого холостяка
14:27
Эксперт заявил о возможном влиянии западных спецслужб на Лукашенко
14:25
Бондарчук после похорон Скобцевой развлекается на всю катушку
14:22
Синоптик пообещал москвичам "марсианскую пыль"
14:17
"Не зли меня!": любовница публично обратилась к Тарзану и заявила о компромате
14:10
Зарезавший трех человек во французской Ницце кричал "Аллах акбар"
14:09
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
14:05
Белорусский политик: Лукашенко уйдет с президентского поста до конца года
14:01
В какие города России дешевле всего улететь
14:00
"COVID свирепствует": напуганный сын Сафронова занялся онанизмом на глазах у милой девушки
13:50
Врачи рассказали о рискующих повторно заболеть коронавирусом
13:49
Осужденный Ефремов взялся за написание сценария: Хотел бы создать и развивать театр
13:34
Толкалина выставила напоказ татуировку в интимном месте
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Социолог раскрыл правду о ситуации в Белоруссии: У нас не протесты
Назван главный успех ультиматума Тихановской Лукашенко: Начинается процесс брожения
Эксперт объяснил слова Лукашенко о финансировании протестующих из-за рубежа
Лукашенко лично приказал разогнать протесты в Минске: Перешли красную линию
Аналитик предрек номенклатурный переворот в Белоруссии: Лукашенко сдадут свои же
Полиция жестко поступила с друзьями-предателями семьи Баталова
Политика
Лукашенко нашел для Зеленского дела поважнее: Не надо в наш огород лезть

Лукашенко нашел для Зеленского дела поважнее: Не надо в наш огород лезть

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко решил поставить на место властей Литвы и Украины, которые, как ему кажется, вмешиваются в дела Белоруссии. Президент указал на ошибки коллег из этих стран.
прочитано 3451 раз

Александр Лукашенко упомянул главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса, который осуждает белорусскую власть за жесткое обращение с протестующими. Президент вспомнил, как партия дипломата проиграла выборы оппозиционерам, из-за чего ее члены не прошли в парламент.

ПО ТЕМЕ

Эксперт предупредил протестующих белорусов: Приказ стрелять на поражение может быть отдан в любую минуту

Эксперт заявил о возможном влиянии западных спецслужб на Лукашенко

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Также Лукашенко заговорил о результатах украинских выборов в местное самоуправление. Он назвал итоги голосования "сокрушительным поражением".

Поэтому президент Белоруссии призывает Владимира Зеленского обращать внимание на проблемы только своего государства. "Не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя", – указал Александр Григорьевич.

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются до сих пор. После президентских выборов, итоги которых не признали многие жители республики, прошло уже три месяца.

Народ, уверенный в фальсификации результатов голосования, требует отставки Лукашенко. Александр Григорьевич уверен, что акции протеста координируются властями соседних стран, в том числе Литвы и Украины.

Многие эксперты убеждены в скорой отставке Лукашенко. Например, бывший кандидат в президенты Белоруссии Владимир Гончарик уверен, что Батька уйдет со своего поста до конца этого года.

Автор: 29 октября 2020, 18:37 Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Да что ВАМ батько такогот сделал,что вы все поддались гипнозу от координаторов и не только Литвы ,Польши,но и от америки,которая как никто заинтересована в экскалации.разбое.революции,снятии президента и навязывания своегорежима Ей необходимо разобщить страну с Россией,у которой нет более теолых отношений,чем с нейОни хотят военизировать страну .поставит по периметр грани свои пушки,направить их на Россию,тк постоянно прогнозируют,что страх войны идет только от этой страны А посомотри,что у самих делается-убийства,погромы ,пожарыстачки.и это постоянно Так что смотрите у себя и за собой и
сам ты БАТЬКО,это крыса и ты не лезь со своими познаниями в другую страну
Гость
Ответить
Да что ВАМ батько такогот сделал,что вы все поддались гипнозу от координаторов и не только Литвы ,Польши,но и от америки,которая как никто заинтересована в экскалации.разбое.революции,снятии президента и навязывания своегорежима Ей необходимо разобщить страну с Россией,у которой нет более теолых отношений,чем с нейОни хотят военизировать страну .поставит по периметр грани свои пушки,направить их на Россию,тк постоянно прогнозируют,что страх войны идет только от этой страны А посомотри,что у самих делается-убийства,погромы ,пожарыстачки.и это постоянно Так что смотрите у себя и за собой и
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт заявил о возможном влиянии западных спецслужб на Лукашенко
Белорусский политик: Лукашенко уйдет с президентского поста до конца года
Политтехнолог: Запад готовит России белорусский сценарий
Пушков: Нормализация отношений России и Украины при Зеленском невозможна

Шоу-бизнес

До конца пытался вернуть: вскрылась подноготная развода Асмус и Харламова
"Я влюбилась": Слава изменила мужу со стриптизером
Поддержавшей Макрона Собчак пригрозили отрезать голову
Все еще вместе: Прилучного и Карпович заметили папарацци после новостей о разрыве

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

80-летняя Светличная пожаловалась на сына и невестку в полицию

Звезда рассказала о покушении на ее жизнь
Шоу-бизнес

Защищавшего потерпевших по делу Ефремова Добровинского лишили адвокатского статуса

Срок наказания – два года
Шоу-бизнес

"Чтобы не расправились со мной": известная телеведущая бросилась в бездну

Ведущая распрощалась со своими страхами
Шоу-бизнес

Манукян решился на серьезный шаг на фоне слухов о расставании с Бузовой

Влюбленные вышли на связь

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории
"Лукашенко помолодевший": Артема Дзюбу высмеяли за смену имиджа
Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+