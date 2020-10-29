Белорусский политик: Лукашенко уйдет с президентского поста до конца года

Люди продолжают выходить на улицы под красно-белыми флагами и требовать отставки Лукашенко. Белорусский лидер отказывается идти на уступки и грозит жестоко разобраться с демонстрантами.
Недавно Лукашенко говорил, что это его последний президентский срок. Но пять лет он не продержится – последний срок Батьки будет гораздо короче, уверен Гончарик.
По мнению политика, отставка Лукашенко произойдет до конца текущего года. Причиной его ухода станет комплекс проблем: активность оппозиции, стагнация экономики, падение ВВП и зарплат, рост цен.
На отставку Лукашенко повлияет и тяжелое положение на внешних фронтах. Кремль отказался от поддержки белорусского лидера, а Европейский союз будет наращивать давление на Минск, сказал Гончарик в эфире телеканала "Белсат".
Ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко 13 дней на то, чтобы объявить об отставке. 26 октября на некоторых предприятиях начались стачки. Но общенациональной забастовки, которой грозилась оппозиция, не произошло.
25 октября в Минске состоялась очередная акция протеста. Она стала одной из самых масштабных за последнее время. Силовики разгоняли демонстрантов резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Задержано 160 человек.
Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция требует отставки Александра Лукашенко. Евросоюз не признал его победу на президентских выборах.
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