Отдохнувший в Париже Зеленский наплевал на дебаты с Порошенко
Дебаты на киевском стадионе "Олимпийский" проходят без Владимира Зеленского. Кандидат не счел нужным участвовать в шоу, заявив, что Петр Порошенко подготовил провокацию во время диспута.
Петр Порошенко не оставлял надежды выманить оппонента на дуэль. "Владимир Александрович, я твердо убежден, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, что вы уже вернулись из Парижа, отдохнули, с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии – к дебатам. До 15:00 мы вас тут ждем", – заявил действующий президент.
Напомним, что в штабах кандидатов, прошедших во второй тур президентских выборов на Украине, не сошлись во мнениях о сроках проведения дебатов. У Зеленского настаивали, что встреча должна состояться 19 апреля – как и положено по конституции, за 2 дня до голосования. Команда украинского лидера указала 14-е число.
Владимир Зеленский ранее заявил журналистам, что его противники готовят провокацию на стадионе. "Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете", – рассказал Зеленский.
Идея дебатов на крупнейшем стадионе принадлежала самому
Владимиру Зеленскому. Он же выступил со следующей инициативой: до встречи на
"ринге" кандидаты должны сдать анализы на наркотики и алкоголь,
напоминает РБК. Процедуру Зеленский с Порошенко прошли, следов запрещенных
веществ не обнаружено. Но дебаты оказались сорваны.
Владимир Зеленский по итогам первого тура набрал более 30% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур голосования на выборах президента Украины назначен на 21 апреля.
Ни о какой любви и речи не идет
Девушка утверждает, что ей подмешали наркотик
Девочка откровенно рассказала о семейных проблемах
Певица успела отправить голосовое сообщение родным
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Лена Миро-скандальный уродец.
Самоубийство это больно?
Если женщина повышает голос на мужчину
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Секс
Инцест
Межрасовый брак
Хочу найти мужчину
что нравиться девушкам
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Прервать беременность
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Началова, Булдаков, Децл ...
Секс во время беременности
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Расскажите про роды
А вы любите свою работу?
Яичная диета
Как понять твой человек или не твой?
ЖМЖ
Дочь сделала аборт
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
жизненнный тупик )
Английская диета
Перестал дарить подарки
Седловидная матка
Японская диета
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!