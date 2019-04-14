Отдохнувший в Париже Зеленский наплевал на дебаты с Порошенко

Владимир Зеленский не явился на стадион "Олимпийский" для дебатов с Петром Порошенко. Призывы украинского президента немедленно прибыть на политическое шоу кандидат проигнорировал.

Дебаты на киевском стадионе "Олимпийский" проходят без Владимира Зеленского. Кандидат не счел нужным участвовать в шоу, заявив, что Петр Порошенко подготовил провокацию во время диспута.

Петр Порошенко не оставлял надежды выманить оппонента на дуэль. "Владимир Александрович, я твердо убежден, что вы сейчас нас смотрите. Я надеюсь, что вы уже вернулись из Парижа, отдохнули, с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии – к дебатам. До 15:00 мы вас тут ждем", – заявил действующий президент.

Напомним, что в штабах кандидатов, прошедших во второй тур президентских выборов на Украине, не сошлись во мнениях о сроках проведения дебатов. У Зеленского настаивали, что встреча должна состояться 19 апреля – как и положено по конституции, за 2 дня до голосования. Команда украинского лидера указала 14-е число.

Владимир Зеленский ранее заявил журналистам, что его противники готовят провокацию на стадионе. "Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК "Олимпийский" кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете", – рассказал Зеленский.

Идея дебатов на крупнейшем стадионе принадлежала самому Владимиру Зеленскому. Он же выступил со следующей инициативой: до встречи на "ринге" кандидаты должны сдать анализы на наркотики и алкоголь, напоминает РБК. Процедуру Зеленский с Порошенко прошли, следов запрещенных веществ не обнаружено. Но дебаты оказались сорваны.



Владимир Зеленский по итогам первого тура набрал более 30% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур голосования на выборах президента Украины назначен на 21 апреля.