Грязный Порошенко заработал обидное прозвище

Петр Порошенко еще со времен своей работы в украинском парламенте удивлял коллег привычкой ходить в грязной обуви. Жадный миллионер удостоился прозвища Туфель.

Петр Порошенко, издавна входящий в разнообразные рейтинги богатых людей Украины, был известен среди коллег по работе своей жадностью. Поводом для обидного прозвища стала его любовь к стоптанной обуви.

"Мы не могли понять, как настолько богатый человек – он же входил во всякие рейтинги богатых людей – ходит в стоптанной грязной обуви", – рассказал в эфире телеканала "Наш" депутат Верховной рады Михаил Добкин. Он в 2002 году работал с Петром Порошенко в бюджетном комитете украинского парламента.

Добкин уверен, что именно жадность стала причиной сегодняшнего плачевного положения Петра Порошенко. Ведь в его команде нет хороших специалистов, подчеркнул депутат.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. За Зеленского проголосовали 30,24 процента избирателей, а действующий лидер страны Петр Порошенко набрал 15,95 процента голосов. Второй тур состоится на Украине 21 апреля, напоминает Ura.ru.

Тем временем разворачивается скандал вокруг предвыборных дебатов кандидатов в президенты. Накануне на правительственном сайте появилось сообщение, что Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на стадионе "Олимпийский" 14 апреля в 14:00. А в записанном видеобращении он попросил своего оппонента "не прятаться от избирателей".



Зеленский, в свою очередь, от дебатов отказался. Он объяснил это тем, что Петр Порошенко готовит провокацию на стадионе. Кандидат заявил, что получил "секретную информацию".