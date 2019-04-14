Грязный Порошенко заработал обидное прозвище
Петр Порошенко, издавна входящий в разнообразные рейтинги богатых людей Украины, был известен среди коллег по работе своей жадностью. Поводом для обидного прозвища стала его любовь к стоптанной обуви.
"Мы не могли понять, как настолько богатый человек – он же входил во всякие рейтинги богатых людей – ходит в стоптанной грязной обуви", – рассказал в эфире телеканала "Наш" депутат Верховной рады Михаил Добкин. Он в 2002 году работал с Петром Порошенко в бюджетном комитете украинского парламента.
Добкин уверен, что именно жадность стала причиной сегодняшнего плачевного положения Петра Порошенко. Ведь в его команде нет хороших специалистов, подчеркнул депутат.
Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. За Зеленского проголосовали 30,24 процента избирателей, а действующий лидер страны Петр Порошенко набрал 15,95 процента голосов. Второй тур состоится на Украине 21 апреля, напоминает Ura.ru.
Тем временем разворачивается скандал вокруг предвыборных
дебатов кандидатов в президенты. Накануне на правительственном сайте появилось
сообщение, что Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на стадионе
"Олимпийский" 14 апреля в 14:00. А в записанном
видеобращении он попросил своего оппонента "не прятаться
от избирателей".
Зеленский, в свою очередь, от дебатов отказался. Он объяснил это тем, что Петр Порошенко готовит провокацию на стадионе. Кандидат заявил, что получил "секретную информацию".
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