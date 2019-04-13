Появились сообщения о нервном срыве Порошенко

Заявления Петра Порошенко о том, что он за две недели сможет вернуть Донбасс, насторожили наблюдателей. Точно такие же обещания президент Украины давал пять лет назад.
Петр Порошенко пообещал своим избирателям в случае победы добиться практически молниеносного завершения войны на Донбассе. По словам действующего президента Украины, чтобы вернуть Донецк и Луганск ему потребуется не более двух недель.
Новое заявление Порошенко прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, украинский президент находится на грани нервного срыва.
"Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал 5 лет назад, – за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе. Тогда обманул – обманывает и сейчас. Но второй раз фокус вряд ли пройдет", – написал Пушков в Twitter.
Ранее Петр Порошенко
отмечал, что местные выборы в Донбассе должна прочите не позже марта 2020 года. Кроме того, на днях Порошенко вспомнил, что он тоже "русскоязычный".
Оппонент Порошенко Владимир Зеленский более осторожен в своих высказываниях относительно непризнанных республик. К слову, шоумен также сомневается, что у Порошенко все порядке со здоровьем. Более того, после последнего телефонного разговора с Порошенко, который транслировался в прямой эфир, Зеленский заявил, что перестал уважать своего соперника.
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