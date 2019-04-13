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Политика

Появились сообщения о нервном срыве Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Заявления Петра Порошенко о том, что он за две недели сможет вернуть Донбасс, насторожили наблюдателей. Точно такие же обещания президент Украины давал пять лет назад.
прочитано 1383 раза

Петр Порошенко пообещал своим избирателям в случае победы добиться практически молниеносного завершения войны на Донбассе. По словам действующего президента Украины, чтобы вернуть Донецк и Луганск ему потребуется не более двух недель.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Новое заявление Порошенко прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, украинский президент находится на грани нервного срыва.

"Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал 5 лет назад, – за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе. Тогда обманул – обманывает и сейчас. Но второй раз фокус вряд ли пройдет", – написал Пушков в Twitter.

Ранее Петр Порошенко отмечал, что местные выборы в Донбассе должна прочите не позже марта 2020 года. Кроме того, на днях Порошенко вспомнил, что он тоже "русскоязычный".

Оппонент Порошенко Владимир Зеленский более осторожен в своих высказываниях относительно непризнанных республик. К слову, шоумен также сомневается, что у Порошенко все порядке со здоровьем. Более того, после последнего телефонного разговора с Порошенко, который транслировался в прямой эфир, Зеленский заявил, что перестал уважать своего соперника. 
13 апреля 2019, 14:30
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
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Царь Защитит Русских Бабушек

МОСКОВСКИЙ ЦАРЬ ИВАН ПРОТИВ ЖИДОМАСОНА ПУТИНА И НОМЕРОВ 666
Митинг родительский отпор 9 февраля 2018
Царь Иван Облачный
https://www.youtube.com/watch?v=8212Z5ljRog

Царь Иван !
Уезжай из Москвы !
МОСКВА ПРОВАЛИТСЯ !
И БУДЕТ МОСКОВСКОЕ МОРЕ !
ТАК БУДЕТ ОСТАНОВЛЕНА ПЕЧАТЬ 666 !
Аминь

П.С.
Ну, вот, а говорите, что на Руси, не будет Царя.
Есть Царь Иван.
Что, вам, (нам) русским не нравится?
ЦАРЬ ВАНЯТКА СПАСИ НАС!
Царь надерет уши Путину!
1

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