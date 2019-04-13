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Порошенко готов провести дебаты без Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Выборы президента на Украине становятся абсурднее с каждым днем. Теперь, судя по всему, действующий глава государства Петр Порошенко готов провести дебаты сам с собой, без участия Владимира Зеленского.
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Выборы президента Украины обрастают новыми сенсационными и нелепыми заявлениями. Так, на официальном сайте действующего главы государства Петра Порошенко появилась информация, что он посетит стадион "Олимпийский" 14 апреля. 

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Но самое примечательное, что аккредитация для журналистов на мероприятие уже открыта, хотя оппонент Порошенко – Владимир Зеленский, еще не дал своего согласия на "поединок". В Сети шутят, что Порошенко собрался проводить дебаты сам с собой. 

В Facebook стадиона также сообщается о прибытии Порошенко 14 апреля. Отмечается, что спортивная арена уже отменила все экскурсии в этот день.

Ранее стадион получил запросы на проведение дебатов кандидатов. Порошенко запросил даты 14 и 19 апреля, а шоумен Владимир Зеленский – только 19 апреля.

Шоумен в своем последнем высказывании в адрес соперника заявил, что больше не намерен терпеть хамство и оскорбление. Так, после словесной перепалки, в которую перерос телефонный разговор кандидатов в президенты, Зеленский подчеркнул, что перестал уважать Порошенко. 

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский набрал более 30% голосов, Порошенко – 15,95%.

13 апреля 2019, 18:04
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