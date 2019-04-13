Порошенко готов провести дебаты без Зеленского
Выборы президента Украины обрастают новыми сенсационными и нелепыми заявлениями. Так, на официальном сайте действующего главы государства Петра Порошенко появилась информация, что он посетит стадион "Олимпийский" 14 апреля.
Но самое примечательное, что аккредитация для журналистов на мероприятие уже открыта, хотя оппонент Порошенко – Владимир Зеленский, еще не дал своего согласия на "поединок". В Сети шутят, что Порошенко собрался проводить дебаты сам с собой.
В Facebook стадиона также сообщается о прибытии Порошенко 14 апреля. Отмечается, что спортивная арена уже отменила все экскурсии в этот день.
Ранее стадион получил запросы на проведение дебатов кандидатов. Порошенко запросил даты 14 и 19 апреля, а шоумен Владимир Зеленский – только 19 апреля.
Шоумен в своем последнем высказывании в адрес соперника заявил, что больше не намерен терпеть хамство и оскорбление. Так, после словесной перепалки, в которую перерос телефонный разговор кандидатов в президенты, Зеленский подчеркнул, что перестал уважать Порошенко.
Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский набрал более 30% голосов, Порошенко – 15,95%.
Ведущая призналась, что "попала"
Телеведущую разнесли за пьяное видео с вечеринки
Модель переживает трудный период
Артистка поделилась трогательным фото в Instagram
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Лена Миро-скандальный уродец.
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Самоубийство это больно?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Если женщина повышает голос на мужчину
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Афера с коллегой
Секс
Межрасовый брак
что нравиться девушкам
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Инцест
Прервать беременность
Хочу найти мужчину
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Началова, Булдаков, Децл ...
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
ВСД как приговор или хождение по мукам
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Яичная диета
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
А вы любите свою работу?
Английская диета
Седловидная матка
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Как понять твой человек или не твой?