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Политика

Оскандалившийся Зеленский сбежал от теста на наркотики

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Эксперты Добровольной антидопинговой организации прибыли в Киев, чтобы взять анализы на алкоголь и запрещенные вещества у кандидатов в президенты Украины. Актер Владимир Зеленский повел себя странно: он не пожелал явиться к специалистам и пройти тест. Лично сделать соответствующее заявление юморист то ли постеснялся, то ли побоялся: вместо комика об отказе объявил его представитель. 
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Владимир Зеленский уже сдал анализы, и повторная процедура будет лишней, заявил политический консультант юмориста Дмитрий Разумков. "Был вопрос в сдаче анализов – анализы сдали", – сказал он в комментарии для "Би-би-си News Украина".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Дмитрий Разумков не упустил возможности "подколоть" президента Петра Порошенко. Анализы сдал кто как: кто-то в лаборатории, а кто-то – в "непонятном медпункте", заявил представитель Зеленского, намекнув на главу государства.

По мнению Разумкова, пора прекращать сдавать анализы и идти на дебаты. Он напомнил, что Зеленский ждет Порошенко на словесную баталию 19 апреля.

У Порошенко другое мнение. Накануне он повторно сдал анализы крови на алкоголь и наркотики экспертам Добровольной антидопинговой организации (VADA).

С соответствующим призывом к кандидатам выступил боксер Владимир Кличко. Он подверг сомнению результаты прошлых анализов. По мнению спортсмена, пройти компетентное тестирование за пару часов нереально.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Изначально с инициативой сдавать анализы выступил Владимир Зеленский. Он позвал Петра Порошенко на дебаты на стадионе "Олимпийский", но с условием: кандидаты должны пройти тестирование на алкоголь и наркотики. Предложение юмориста, по всей видимости, оборачивается против него.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Зеленскому и Порошенко достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1. 

Автор: Иван Поляков11 апреля 2019, 10:51

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