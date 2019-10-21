Объявлено о попытке захвата здания Рады в Киеве

После государственного переворота на Украине вторжения вооруженных людей в масках в правительственные здания перестали быть чем-то удивительным. Однако попытка захвата одного из помещений Верховной рады, расположенного возле центрального офиса Министерства юстиции, выбилась из этого ряда.
В данном случае речь шла о рейдерском захвате. "Примерно полтора года назад это здание Верховной рады тупо переписали на какое-то физическое лицо", – цитирует издание "Обозреватель" премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
"На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и был зарегистрирован где-то в Луганской области", – добавил глава правительства Незалежной. Более подробно разузнать о личности "нового владельца" у правоохранителей не вышло, и следы правонарушителей затерялись.
Just had a conversation with The Report Company on Ukraine’s Govt’s achievements and plans, as well as on the reasons foreign investors should consider investing in Ukraine. The interview will be a part of the @Newsweek Davos 2020 special issue on Ukraine. pic.twitter.com/eucLHzUIFv— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) October 19, 2019
"Его там не найдешь. Злоумышленники специально это сделали, чтобы наши органы никак не могли понять, реальный ли это человек, существует ли он вообще", – пожаловался Гончарук.
Впрочем, властные органы на Украине за прошедшие с государственного переворота годы деградировали не так сильно, как на это надеялись преступники. Их план нагло переписать на себя одно из зданий парламента страны провалился. Нарушение устранили силами Министерства юстиции.
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