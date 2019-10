Объявлено о попытке захвата здания Рады в Киеве

После государственного переворота на Украине вторжения вооруженных людей в масках в правительственные здания перестали быть чем-то удивительным. Однако попытка захвата одного из помещений Верховной рады, расположенного возле центрального офиса Министерства юстиции, выбилась из этого ряда.

В данном случае речь шла о рейдерском захвате. "Примерно полтора года назад это здание Верховной рады тупо переписали на какое-то физическое лицо", – цитирует издание "Обозреватель" премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и был зарегистрирован где-то в Луганской области", – добавил глава правительства Незалежной. Более подробно разузнать о личности "нового владельца" у правоохранителей не вышло, и следы правонарушителей затерялись.

