Победа президента Украины Петра Порошенко на выборах в конце марта не принесет России ничего хорошего. В Москве готовы к любому развитию событий и не исключают прямого военного столкновения двух стран. Недавним заявлениям лидера Незалежной о необходимости мира в российской столице не верят.

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