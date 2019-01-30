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Политика

Осмелевший Порошенко подготовил страшный удар по России

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Победа президента Украины Петра Порошенко на выборах в конце марта не принесет России ничего хорошего. В Москве готовы к любому развитию событий и не исключают прямого военного столкновения двух стран. Недавним заявлениям лидера Незалежной о необходимости мира в российской столице не верят.  
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Скептически о перспективах отношений Москвы и Киева при Порошенко высказался член Совета Федерации Алексей Пушков. Сенатор призвал не ждать "холодного мира", а готовиться к возможности холодной войны на грани прямого военного столкновения.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

На своей странице в Twitter Пушков написал, что в этом суть политики украинского лидера. Сенатор подчеркнул, что постоянное раскручивание напряженности в отношениях с Россией – главный способ удержания власти для Порошенко.  

Украинский лидер объявил о выдвижении на второй срок на съезде своих сторонников в Киеве 29 января. Один из главных вопросов, который необходимо решить - достижение мира с Россией, отметил Порошенко. По его словам, Киеву нужен пусть "холодный", но мир с Москвой.  

При этом в украинской политической элите продолжают обсуждать сценарии военного столкновения с Россией. Бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида призвал готовиться к войне с Москвой за черноморское побережье. По его словам, Россия может атаковать как с юга, так и с севера – через территорию Белоруссии. 

Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. В предвыборной гонке Порошенко пока отстает от лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Социологи приводят разные оценки рейтинга главы государства. Кто-то утверждает, что за него готовы проголосовать 17% украинцев, другие уверяют, что не больше 12%.


Автор: Иван Поляков30 января 2019, 12:37
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