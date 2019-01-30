Осмелевший Порошенко подготовил страшный удар по России
Скептически о перспективах отношений Москвы и Киева при Порошенко высказался член Совета Федерации Алексей Пушков. Сенатор призвал не ждать "холодного мира", а готовиться к возможности холодной войны на грани прямого военного столкновения.
На своей странице в Twitter Пушков написал, что в этом суть политики украинского лидера. Сенатор подчеркнул, что постоянное раскручивание напряженности в отношениях с Россией – главный способ удержания власти для Порошенко.
Украинский лидер объявил о выдвижении на второй срок на съезде своих сторонников в Киеве 29 января. Один из главных вопросов, который необходимо решить - достижение мира с Россией, отметил Порошенко. По его словам, Киеву нужен пусть "холодный", но мир с Москвой.
Выбирая Порошенко, Украина получит не «xолодный мир», а «холодную войну» с Россией на грани военного конфликта. В этом суть и риторики, и политики Порошенко. Постоянное разогревание напряженности с Россией для него - главный способ удержания власти. Сценарий ясен на годы вперед.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 января 2019 г.
При этом в украинской политической элите продолжают обсуждать сценарии военного столкновения с Россией. Бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида призвал готовиться к войне с Москвой за черноморское побережье. По его словам, Россия может атаковать как с юга, так и с севера – через территорию Белоруссии.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. В предвыборной гонке Порошенко пока отстает от лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Социологи приводят разные оценки рейтинга главы государства. Кто-то утверждает, что за него готовы проголосовать 17% украинцев, другие уверяют, что не больше 12%.
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