Допившийся до чертиков Порошенко возмутил странным заявлением

Президентские выборы на Украине все ближе, поэтому Петр Порошенко не стесняется делать громкие заявления. Дошло и до самой болезненной темы – войны в Донбассе. Лидер Незалежной неожиданно заявил, что Украине нужен мир с Россией. Ну а пока Порошенко распинается перед доверчивым электоратом, жители Донецка, Горловки и других городов региона продолжают жить под украинскими бомбами и снарядами.



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