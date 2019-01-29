Допившийся до чертиков Порошенко возмутил странным заявлением
Люди устали от войны, заявил президент на форуме в Киеве. "Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", – добавил Порошенко.
По его словам, эта тема – одна из главных на выборах. "Потому что народ будет выбирать не просто президента, но и Верховного главнокомандующего", – сказал украинский лидер.
При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта, и призывала Киев вести переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республики. Однако украинское руководство настойчиво продолжает винить в происходящем в Донбассе Москву.
В Сети резко отреагировали на заявления Порошенко. "Он там что, совсем до чертиков допился? Или выборы животворящие чудеса делают?" – недоумевает пользователь Twitter Константин Симонов.
Порошенко заявил, что Украине нужен мир с Россией, потому что люди устали от войны. Он там что, совсем до чертиков допился? Или выборы животворящие чудеса делают?— Константин Симонов (@ich_Mitra) 29 января 2019 г.
Не
совсем понятно, как последние "миротворческие" заявления Порошенко сочетаются с его же недавними словами, когда он призвал украинцев не
верить обещаниям о скором мире в Донбассе. По его мнению, это принесет
стране "только поражение".
Видимо, украинский лидер страдает раздвоением сознания, если с разницей в две недели делает два противоположных по смыслу заявления. Вероятнее всего, непоследовательность Порошенко вызвана стремлением понравиться избирателям и повысить рейтинг. Ну или украинский лидер берет пример с президента США Дональда Трампа – тот может выдавать в своем Twitter противоречащие друг другу заявления с разницей в несколько минут.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. Во вторник, 29 января, Порошенко объявил о своем выдвижении. Он пообещал к 2023 году начать процесс вступления страны в Евросоюз и НАТО.
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