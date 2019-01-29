Жизнь тяжелобольного Порошенко повисла на волоске
Министр внутренних дел Украины будет играть ключевую роль в грядущих президентских выборах, уверен политолог Руслан Бизяев. "Он хочет выступить независимым арбитром, показав ключевым внешне-политическим игрокам, что он тот человек, который может сохранить стабильность на Украине", – сказал эксперт в ходе пресс-конференции в Киеве.
По словам аналитика, Аваков может сыграть как против Порошенко, так и за него. Бизяев пояснил, что все зависит от того, будет ли МВД реагировать на фальсификации в ходе голосования. Если ответ отрицательный, то нынешний президент вряд ли сможет не только победить, но даже выйти во второй тур голосования.
С таким скверным рейтингом Порошенко остается или как можно скорее завоевывать доверие избирателей, или применять административный ресурс, полагает эксперт. "Пока Арсен Борисович (Аваков. – Прим. ред.) выступает против любых попыток что-то дорисовать", – заключил он.
Политические трудности находят отражение во внешнем виде президента Украины. Порошенко обзавелся сединой, под глазами появились большие мешки, лицо осунулось. Но проблема, утверждают некоторые эксперты, не только в этом. Политолог Владимир Корнилов проанализировал поведение президента и его высказывания и пришел к выводу, что тот страдает от тяжелого заболевания - раздвоения сознания.
Такой вывод аналитик сделал после заявлений Порошенко об объединении Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в 1919 году. "Он демонстрировал раздвоение сознания, говоря, что это день объединения, но при этом они не смогли объединиться", – уточнил эксперт.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. Лидером предвыборной гонки является глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По данным последних соцопросов, поддержать ее готовы более 20% украинцев. Отдать голос за Порошенко выражают желание лишь 12% респондентов.
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