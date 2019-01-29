Жизнь тяжелобольного Порошенко повисла на волоске

Последние пять лет Петр Порошенко чувствовал себя королем. Авторитарный режим укреплялся, гонения на инакомыслящих усиливались, а доходы текли в карман рекой. Но привычной жизни наступает конец: скоро в стране пройдут президентские выборы, и шансы лидера Незалежной на переизбрание исчезающе малы. Правила игры меняются, и теперь жизнь поседевшего и одряхлевшего Порошенко зависит от другого влиятельного политика – главы МВД Арсена Авакова.



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