Захарова подняла на смех бросившего вызов Путину Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о решении избираться на новый срок. Он выступил с неожиданным заявлением: по словам Порошенко, Украине нужен мир с Россией, пишет "Пятый канал".
Но не это удивило официального представителя российского МИДа Марию Захарову. После ролика, посвященного развитию Украины, участникам форума показали плакат с фотографией президентов Украины и России. Надпись на экранах гласила: "Либо Порошенко, либо Путин", передает Ura.ru.
"А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени", – приводит слова Захаровой издание РИА ФАН.
Заявления Петра Порошенко прозвучали на прошедшем в Киеве форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Среди прочего президент сообщил украинцам, что заявка о вступлении страны в ЕС будет подана в 2024 году, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Выборы президента Украины назначены на 31 марта. По данным различных опросов общественного мнения, Петр Порошенко занимает третью или четвертую строчку в рейтингах популярности кандидатов. Он уступает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, артисту Владимиру Зеленскому и оппозиционеру Юрию Бойко. В то же время эксперты не исключают вероятности выхода Порошенко во второй тур и победы на выборах.
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