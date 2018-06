Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме

Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Президенты поговорили и о том, как реализуются минские договоренности. Разговор состоялся в преддверии намеченной на 11 июня встречи в Берлине глав МИД стран – участниц "нормандского формата", сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин в разговоре подчеркнул, что необходимо незамедлительно освободить российских журналистов, арестованных на Украине. Петр Порошенко, в свою очередь, заявил о важности освобождения граждан Украины, которые находятся в заключении в России и в Донбассе. Лидер Незалежной обеспокоен состоянием их здоровья, заявили в пресс-службе президента Украины.

Сообщается, что главы государств договорились о следующем: в ближайшее время уполномоченные по правам человека – российские и украинские - посетят заключенных в обеих странах.

URGENT: #Putin in talks with #Poroshenko demanded to free arrested journalists https://t.co/vmo7o8XMGl pic.twitter.com/HMtQx6YHQI