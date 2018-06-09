Порошенко бросился в ноги Путину после дерзких слов о Крыме

Минский "комплекс мер" стал предметом обсуждения в телефонных переговорах президентов России и Украины 9 июня. В Кремле подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Владимир Путин и Петр Порошенко обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Президенты поговорили и о том, как реализуются минские договоренности. Разговор состоялся в преддверии намеченной на 11 июня встречи в Берлине глав МИД стран – участниц "нормандского формата", сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин в разговоре подчеркнул, что необходимо незамедлительно освободить российских журналистов, арестованных на Украине. Петр Порошенко, в свою очередь, заявил о важности освобождения граждан Украины, которые находятся в заключении в России и в Донбассе. Лидер Незалежной обеспокоен состоянием их здоровья, заявили в пресс-службе президента Украины.

Сообщается, что главы государств договорились о следующем: в ближайшее время уполномоченные по правам человека – российские и украинские - посетят заключенных в обеих странах.

Буквально перед самым разговором с Владимиром Путиным Порошенко отметился еще одним несуразным заявлением. Он поздравил севастопольцев с Днем города. При этом президент выразил надежду, что над Севастополем однажды будет поднят украинский флаг.

"Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!" – написал политик в своем в Twitter. Более того, он назвал город украинским, героическим и "славным потомком древнего Херсонеса". Крымчане в ответ предложили Порошенко приехать в город и прогуляться по улицам Севастополя с украинским флагом в руках.