Москва стала точкой притяжения парламентариев всего мира

В мире растет роль парламентской дипломатии. Эксперты, посетившие открывшийся в Москве международный форум "Развитие парламентаризма" отмечают также рост авторитета Госдумы на международной арене. По инициативе спикера нижней палаты в Москву для установления контактов приехали почти 500 законодателей из 96 стран мира.

Масштабный форум открылся на ВДНХ. В приветственной речи глава Госдумы Вячеслав Володин говорил о роли парламентской дипломатии для установления отношений между странами. Политолог Дмитрий Фетисов обратил внимание на то, что спикер отдельно уделил внимание парламентской дипломатии как инструмента в мире, где ведется санкционная политика и получили широкое распространение информационные войны.

"Заявления и Путина, обратившегося к участникам форума, и Володина продемонстрировали, что Россия будет очень активно развивать парламентскую дипломатию как инструмент противодействия санкционной политике США и объединять мировое сообщество на правах взаимного уважения и равноправия", – отметил эксперт.

Говорил Володин и о развитии технологий, и о необходимости обмена опытом между парламентариями в этой сфере. В его речи звучали и актуальные призывы к объединению перед такими угрозами как терроризм и наркомафия.

"Самое главное, что заявления об развитии парламентской демократии остались не просто декларацией намерений, а видны на практике", – указал Фетисов.

Количество участников форума и руководителей зарубежных парламентов лучше всего подтверждает, что Госдума пользуется серьезным авторитетом на международной арене.





О влиянии санкций на международную повестку обратил внимание и политолог Константин Калачев. "Вы нам угрозы и санкции. Мы вам запрос на справедливость и многополярный мир, солидарность с Россией старых и новых ее друзей, межпарламентское взаимодействие, народную и парламентскую дипломатию, международные форумы", – так кратко охарактеризовал работу первого дня международного парламентского форума Калачев.

Все прогрессивное человечество с Россией. Форум наглядно продемонстрировал. Особенно широко были представлены Африка и Азия.

По мнению эксперта, мир вступает в период активности, зрелости и адекватной структурированности такого феномена, как парламентская дипломатия и тому есть очевидные причины.





"Взаимодействие на уровне глав государств и министров иностранных дел осложняют и объективные, и субъективными факторы. Будучи самостоятельным институтом, парламентская дипломатия тесно связана со всеми компонентами классической дипломатии", – отметил Калачев.

Он уверен, что международная политика новейшего времени требует поиска новых инструментов. Для кого-то это Twitter, для кого-то международные форумы парламентариев. "Сейчас Россия претендует на активную роль в мировой политике, форум еще раз демонстрирует, что изолировать Россию невозможно. Как невозможно, находясь тут, не отметить растущую роль Госдумы в международных делах", – считает политолог.





Важным международным мероприятием назвал форум генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, возрастающая на мировых площадках роль России делает московскую встречу одной из ключевых в Европе. По понятным причинам интерес к форуму проявили и наши западноевропейские партнеры.

"По нынешним санкционным временам, как оказалось, роль России как гаранта безопасности в большой Европе непреложна. Теперь, когда они сами, на своем опыте, почувствовали все прелести несправедливого санкционного давления, нам, как оказалось, есть теперь о чем поговорить", – отметил эксперт.

Одним из ключевых событий, по его мнению, стало выступление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который подчеркнул необходимость межпарламентского диалога, как базовой составляющей миротворчества. В современном мире наблюдается явный недостаток гуманитарной, умиротворяющей силы, в то время как воинственности, причем, часто необоснованной и непропорциональной – перебор.

"Неплохо, если именно Россия станет ключевой страной, которая, в том числе, и с помощью своих парламентариев, повернет руль автомобиля глобальной политики, несущегося в пропасть глобального же военного конфликта", – резюмировал Мухин.





Международный форум "Развитие парламентаризма" начал работу 4 июня на ВДНХ. Встреча проходит по инициативе и под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина. В ней принимают участие законодатели и эксперты из 96 стран мира, 19 официальных делегаций возглавляют руководители парламентов, 15 – вице-спикеры.

Освещают международный форум более 240 российских журналистов и 76 представителей иностранных СМИ. По итогам дискуссий и круглых столов 5 июня пройдет пленарное заседание "Парламентаризм как институт международного сотрудничества".