Мускулистый Путин с голым торсом побил толстяка Трампа

Тема номера – War Games, или "Военные игры". Иллюстрация сопровождает статью Пола Вуда, которая вышла под заголовком "Трамп будет твитить, стрелять и забывать. Его ракетный удар не поможет Сирии". Автор уверен: ничего, кроме гибели мирных жителей, военная авантюра Вашингтона в Сирии не принесет.

На обложке изображена огромная фигура Дональда Трампа, обвешанного ракетами. К его боку прижимается крохотный Эммануэль Макрон: лидер Франции, естественно, в мундире Наполеона и в его же треуголке. Из-за спины президента США высовывается очень похожая на ведьму Тереза Мэй.

Напротив этой группы – обнаженная по пояс спортивная фигура, в которой все сразу узнают российского президента. Чуть позади Владимира Путина - элегантный силуэт сирийского лидера Башара Асада.

