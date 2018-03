Пять стран ЕС вышлют российских дипломатов

Ради демонстрации единства и поддержки Лондона к высылке российских дипломатов готовятся несколько членов ЕС. Европа так и не нашла другого объяснения ЧП в Солсбери, кроме "длинной руки России".По неподтвержденным данным, примеру Великобритании готовы последовать Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва, пишет британская The Guardian.

"Великобритания, Германия и Франция в ходе встречи в Брюсселе подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность за отравление Скрипалей несет Россия, нет", – приводит издание слова своего источника. По его данным, лидеры этих государств "договорились о возможности серьезно отреагировать на подобные действия Москвы".

Посольство России в Эстонии пока что работает как обычно. "Нас еще не выслали! В сообщениях говорится не о том, что власти Эстонии последуют (примеру Лондона. – Прим. ред.), а о том, что они рассматривают возможность", – цитирует пресс-службу диппредставительства телеканал "360". По данным издания, ведомство работает в штатном режиме.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.