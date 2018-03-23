Пять стран ЕС вышлют российских дипломатов

Европейский союз решил продемонстрировать солидарность с позицией Лондона по "делу Скрипаля". Несколько европейских столиц готовы рассмотреть возможность высылки российских дипломатов.

Ради демонстрации единства и поддержки Лондона к высылке российских дипломатов готовятся несколько членов ЕС. Европа так и не нашла другого объяснения ЧП в Солсбери, кроме "длинной руки России".По неподтвержденным данным, примеру Великобритании готовы последовать Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва, пишет британская The Guardian.

"Великобритания, Германия и Франция в ходе встречи в Брюсселе подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность за отравление Скрипалей несет Россия, нет", – приводит издание слова своего источника. По его данным, лидеры этих государств "договорились о возможности серьезно отреагировать на подобные действия Москвы".

Посольство России в Эстонии пока что работает как обычно. "Нас еще не выслали! В сообщениях говорится не о том, что власти Эстонии последуют (примеру Лондона. – Прим. ред.), а о том, что они рассматривают возможность", – цитирует пресс-службу диппредставительства телеканал "360". По данным издания, ведомство работает в штатном режиме.

#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 марта 2018 г.

Как писали Dni.Ru, страны ЕС на саммите согласились с Великобританией: "весьма вероятно", что Москва причастна к происшествию в Солсбери. Итоги переговоров лидеров стран Европейского союза озвучил по окончании саммита премьер-министр Швеции. Стефан Левен заявил: принято решение отозвать посла ЕС в России. Неофициально участники встречи сообщили журналистам, что некоторые европейские столицы могут последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов.

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает "дальнейшие меры в отношении России" из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "Мы полны решимости при необходимости реагировать и дополнительными мерами", – сообщила канцлер. Смягчило это заявление уточнение: прежде чем прибегать к таким мерам, Берлин дождется результатов анализа вещества, использованного при нападении в Солсбери.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили возле одного из торговых центров без сознания 4 марта. Официальный Лондон уверен, что Скрипаль отравлен веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". В Москве ответили, что проекта с подобным названием в Советском Союзе не существовало, а в обозначении системы использовали цифры.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. Москва ответила тем же, а заодно закрыла британское консульство в Санкт-Петербурге и Британский совет.