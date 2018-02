Трамп вновь унизил красавицу-жену

Журналисты сняли, как президент США Дональд Тпамп поднимается по трапу самолета, держа в руках солидных размеров зонт. За ним попасть на первый борт спешит 11-летний Бэррон, которого от дождя не прикрывают ни зонт, ни плащ – грудь и плечи мальчика прикрывает лишь легкое поло.

Жена американского лидера, хоть и накинула куртку, но также осталась без защиты от дождя. На записи видно, что, едва поднявшись по трапу, она старается как можно скорее попасть в самолет. "Защита волос для него важнее, чем защита своего сына. Он даже оставил свою третью жену Меланью", – отметил комментатор телеканала MSNBC.

Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR