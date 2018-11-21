Порошенко вонзил нож в спину Трампу
Надеждам Порошенко едва ли суждено сбыться. Право вето – это стимул для поиска компромиссных решений. Применение (или даже угроза применения) не раз спасало ООН от втягивания в сомнительные авантюры. Так отреагировали на инициативу украинской делегации в постпредстве России при Организации Объединенных Наций.
Как подчеркнул представитель российского постпредства Алексей Богуславский, Москва готова обсуждать разные варианты реформирования Совета Безопасности, за исключением вопроса о лишении членов СБ права вето.
Представитель делегации Украины на заседании Генассамблеи ООН повторил тезис Порошенко о "необходимости" пересмотра использования права вето в Совбезе. "Я не могу не подчеркнуть, что для моей страны необходимость пересмотра членами ООН роли права вето в работе Совета Безопасности является одним из наиболее важных приоритетов", – цитирует его РИА Новости.
"Все мы видели слишком много случаев, когда право вето использовалось постоянными членами Совета Безопасности в прямое нарушение их обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности", – заявил, выступая в Генассамблее, украинский представитель.
Еще одно необходимое, по мнению Порошенко, условие реформы ООН -
включение в Совбез "хотя бы еще одного представителя группы
восточноевропейских государств". Как отметили в украинской делегации, для
Киева и Порошенко этот вопрос является принципиально важным.
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