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Униженного Порошенко жестко подставили перед выборами

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В Верховной раде зреет заговор против президента Петра Порошенко. Парламентарии объединились вокруг главного оппонента лидера Незалежной на предстоящих президентских выборах – лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.  

Продолжение: Замерзающая Украина пожинает плоды майдана
прочитано 6956 раз

Депутаты подписали инициированный "оранжевой принцессой" проект постановления об отмене повышения цен на газ. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что поддержала Тимошенко даже пропрезидентская фракция "Блок Петра Порошенко". Какое унижение для главы государства!

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Комментируя произошедшее, украинский политолог Денис Гороховский отметил, что депутаты хорошо чувствуют политическую конъюнктуру и тренды и быстро на них реагируют. "Вот все шесть парламентских фракций объединились вокруг нового вожака и поддержали его инициативу", – написал аналитик на своей странице в Facebook.  

И это за четыре месяца до президентских выборов, где главным соперником Порошенко, уверены многие эксперты, станет Юлия Тимошенко. У лидера "Батькивщины" действительно неплохие шансы на президентское кресло. И чем хуже дела в стране, тем выше ее рейтинг.  

Фото: www.globallookpress.com

Что касается самого постановления, то оно предусматривает отмену повышения цен на газ для населения, а затем снижение тарифов в два раза. Инициатива во многом популистская. Но люди, уставшие от постоянно растущих цифр в платежных квитанциях при Порошенко и его соратнике, главе правительства Владимире Гройсмане, наверняка поддержат предложение лидера "Батькивщины".  

По словам Гороховского, голосование в Верховной раде и полная поддержка Тимошенко – плохой знак для главы государства. "Звоночек уже прозвенел, Петру Алексеевичу стоит перестать рассчитывать на депутатский корпус, у них уже есть новый рулевой", – полагает эксперт. 

В преддверии очередных президентских выборов рейтинг Порошенко колеблется на уровне 10-12%. При этом у главы государства самый высокий антирейтинг – 51%, тогда как у Тимошенко – 27%, отмечают украинские социологи.  

Как писали "Дни.ру", серьезную конкуренцию лидеру Незалежной может составить и юморист Владимир Зеленский. Среди троицы его антирейтинг самый низкий – 8,4%. При этом комика поддерживают на юго-востоке Украины, где по-прежнему сильны пророссийские настроения.

Автор: Иван Поляков20 ноября 2018, 18:02
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