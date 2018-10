"Бесила Трампа": раскрыта причина увольнения главного критика России в ООН

Дональд Трамп перед выборами обещал улучшить отношения с Россией и прекратить все войны, развязанные его предшественниками. Однако действия Никки Хейли в Совете Безопасности ООН не совпадали с тем, чего хотел американский лидер. Своими заявлениями она по-прежнему поддерживала войны и постоянно вступала в конфронтацию с российскими представителями.

"Все ожидали, что она должна была уйти. По сообщениям надежных источников она очень часто делала заявления в Совете Безопасности, которые приводили в ярость Трампа", – отметил президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.

Эксперт напомнил, что ожидания ухода Хейли с поста связаны еще и с последними успехами главы Белого дома. В частности, колоссальной победой Трампа стало введение в Верховный суд его кандидата Бретта Кавано. "Это решение поменяло не только весь политический климат, но вообще будущее страны на многие годы вперед, потому что последнее решение всегда принимает Верховный суд. Он может отменить решение президента", – подчеркнул Лозанский в эфире НСН.

Американист уверен, что эта победа, а также уход Хейли с поста постпреда в ООН вдохновили Трампа. Президент сможет на пике своей популярности проводить обещанные реформы. Хотя окончательно судить о том, действительно ли Трамп намерен выполнять обещания, можно будет по тому, кто придет на место разозлившей американского лидера постпреда.

It is difficult to imagine that a brilliant ambassador&wonderful colleague&good friend is leaving so suddenly our @UN family. I will always cherish our encounters&thank you for our cooperation @nikkihaley @USUN . Wishing you&your family all the very best. We will miss you! pic.twitter.com/1t4NOQTkTr