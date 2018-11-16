Маслякову предложили приютить у себя Генассамблею ООН
Самое лучшее место для резолюции Генассамблеи ООН – сцена КВН, считает вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. "Людям нечем заняться, вот они и спекулируют на крымской теме. Третий раз они принимают решения о нарушениях прав человека, даже не побывав на полуострове", – сказал политик в интервью "Российской газете".
Он отметил, что эту резолюцию в ООН принимают ежегодно и число голосующих за нее стран неуклонно снижается. Мир постепенно понимает, что предложенный Украиной еще четыре года назад текст документа искажает действительное положение вещей.
"Все меньше государств прислушиваются к мнению главного дирижера, который своей палочкой дает команды, кому как голосовать. Люди уже по-другому начинают на это смотреть", – сказал Фикс.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина полагает, что изложенные в принятой резолюции сведения о якобы имеющихся фактах нарушений прав человека на территории республики недостоверны.
ExtraPlus (Словакия): Несвободная Украина— Андрей (@andrejjizdiber1) 9 сентября 2018 г.
Основной целью, подтолкнувшей депутата Национального Совета Словацкой Республики к поездке в Крым, было проверить информацию изданий, согласно которым там нарушаются права человека. Это серьезное обвинение, поэ...https://t.co/SyGtc7yzHj pic.twitter.com/4BGLH2WU08
"Пусть сами приедут в Крым, пообщаются с людьми и убедятся, что никаких нарушений нет", – сказала Лубина в интервью ТАСС.
В этом году документ, предложенный Киевом, поддержали 67 делегаций, то есть на три меньше, чем в прошлом году. Против него проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Белоруссию, Китай, Индию, Сербию, Сирию и ЮАР, еще 87 стран воздержались.
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