Русские купили победу Трампа за 100 тысяч

Россия потратила 100 тысяч долларов на приобретение рекламных площадей в соцсети ради влияния на внутреннюю политику США. Заявившая об этом компания Facebook уточняет, что это якобы было установлено во время расследования "российского вмешательства" в президентские выборы в США, пишет немецкий Der Spiegel.

По данным издания, всего было идентифицировано около 470 аккаунтов, с которых в период с июня 2015 по май 2017 года было подано около 3 тысяч объявлений. Автор признает, что в них, по большей части, не было прямых упоминаний выборов или кандидатов. Тем не менее, в Facebook заявили, что "содержание рекламы было нацелено на то, чтобы усилить раскол по таким вопросам, как отношения между различными этносами, миграция, право на владение оружием".

Издание напоминает, что саму соцсеть во время президентской избирательной кампании обвиняли в "недостаточном противодействии манипуляциям общественным мнением через сфальсифицированные новости и пропаганду". Позже детище Цукерберга решило реабилитироваться. В апреле Facebook заявлял о том, что соцсеть была использована в политических целях. Теперь утверждает, что нашел подтверждение подозрениям: это сделали выходцы из России.

Полной картины происшедшего составить не удается, считают журналисты американского издания Vice news. Согласно пресс-релизу, который распространил директор Facebook по безопасности Алекс Стеймос, с июня 2015 года по май 2017-го 470 "подложных российских аккаунтов и страниц" истратили 100 тысяч долларов на размещение около 3 тысяч рекламных материалов на Facebook. Как утверждает Стеймос, примерно четверть материалов были "географически таргетированы", а более 2 тысяч, стоимостью 50 тысяч долларов, "потенциально имели отношение к политике".

Сотрудники Facebook заявили, что фальшивые аккаунты были созданы российской компанией под названием "Агентство интернет-исследований", которая известна тем, что использует аккаунты "троллей" для публикаций в соцсетях и комментариев на новостных сайтах, пишет The New York Times.

В то же время, у высокопоставленного демократа в комитете по разведке Палаты представителей Адама Шиффа появились вопросы к самой компании. В частности, какова роль Facebook в распространении ложных новостных сообщений и другой вводящей в заблуждение информации во время предвыборной кампании. И какие шаги компания предприняла для предотвращения такой деятельности в будущем.

Авторы статей подчеркивают, что в докладе компании Цукерберга не приводится ни самих рекламных материалов, ни ссылок на них. (То есть, как обычно в случае с Россией, доказательств не требуется). Так что невозможно проанализировать, противоречило ли размещение этой рекламы американским законам и следует ли ждать новых разоблачений. "Не видя рекламы, невозможно это узнать", – заявил журналистам эксперт по законам о выборах Иэн Вендеуокер.

