У Цукерберга родилась Август

В семье основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга и Присциллы Чан родилась вторая дочь. Родители дали девочке имя Август.

Август – второй ребенок 32-летних Цукерберга и Чан, их первая дочь Максима родилась 1 декабря 2015 года. Сообщение о прибавлении в семье появилось в ленте личного подтвержденного профиля основателя Facebook, сообщает НСН.

"Дорогая Август, добро пожаловать в мир! Мы с твоей мамой будем рады увидеть, кем ты станешь. Когда твоя сестра родилась, мы написали письмо о мире, на который мы надеялись, и сейчас ты пришла в мир с лучшим образованием, меньшим количеством заболеваний, более сильными людьми и в мир равенства. Мы тогда написали, что со всеми достижениями науки и техники ваше поколение должно жить гораздо лучше, чем наше, и мы обязаны внести свой вклад в достижение этой цели", – написал Марк, обращаясь к новорожденной дочери.

Первая дочь, Макс, родилась у Марка и Присциллы в декабре 2015 года. Фото счастливой семьи в тот раз тоже первыми увидели пользователи Facebook. Под трогательным фото Цукерберг в 2015 году разместил открытое письмо своему ребенку.

"Твоя новая жизнь полна надежд, и мы надеемся, что ты будешь счастливой и здоровой. Как и все родители, мы хотим, чтобы ты росла в мире лучшем, чем наш мир сегодня", – написал счастливый отец.

Тогда Цукерберг пообещал, что постепенно избавится от 99% своих акций Facebook. Вырученные средства Марк собрался пожертвовать фонду Chan Zuckerberg Initiative, который занимается школами для бедных и поиском возможностей исцеления тяжелых заболеваний.

"Цели, на которых мы сосредоточимся прежде всего, это индивидуальное обучение, лечение болезней, объединение людей и построение прочных сообществ. В течение наших жизней мы отдадим 99% наших акций Facebook, в настоящее время они стоят 45 миллиардов долларов. Мы знаем, что это небольшой вклад, если сравнивать со всем объемом ресурсов и числом талантливых людей, которые уже работают над этим", – отметил Цукерберг.