Трамп возмутил своим невежеством американцев

Выступая перед журналистами после встречи с пострадавшими от урагана людьми американский лидер заявил, что не знал, что "Ирме" присвоена пятая категория по пятибальной шкале. "Я даже не знал, что пятая категория существует", – комментирует главу Белого дома издание Hill.

Поведение президента все больше удивляет простых американцев. Так, пользователь Twitter Тим Хэнлон написал в своем микроблоге, что Трамп думал, что от "Ирмы" погибли тысячи людей (в настоящий момент число жертв в США оценивается в 38 человек. – Прим.Ред.). "Кого же он слушал?!" – возмутился комментатор.

Стоит отметить, что глава Белого дома периодически попадает нелепые ситуации. Так, в конце августа во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте американский лидер перепутал двух корреспондентов-блондинок.

Трамп подумал, что глава Финляндии снова хочет дать слова журналистке, которая до этого уже задавала вопрос. "Опять? Вы опять дадите ей слово?" – недоуменно спросил своего коллегу глава Белого дома. Ниинисте в ответ заявил, что это другая девушка. Сама корреспондентка не растерялась и сказала Трампу, что в Финляндии очень много блондинок.

Donald Trump thinks these two blonde reporters are the same people. Watch the cheeky comeback https://t.co/jQf5cJy0Qv pic.twitter.com/Tqenojg4oe