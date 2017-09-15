Трамп возмутил своим невежеством американцев

Президент США Дональд Трамп в очередной раз оконфузился на публике. На этот раз он показал свое невежество в оценке разрушительного урагана "Ирма", который на днях пронесся над Флоридой.

Выступая перед журналистами после встречи с пострадавшими от урагана людьми американский лидер заявил, что не знал, что "Ирме" присвоена пятая категория по пятибальной шкале. "Я даже не знал, что пятая категория существует", – комментирует главу Белого дома издание Hill.

Поведение президента все больше удивляет простых американцев. Так, пользователь Twitter Тим Хэнлон написал в своем микроблоге, что Трамп думал, что от "Ирмы" погибли тысячи людей (в настоящий момент число жертв в США оценивается в 38 человек. – Прим.Ред.). "Кого же он слушал?!" – возмутился комментатор.





Стоит отметить, что глава Белого дома периодически попадает нелепые ситуации. Так, в конце августа во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте американский лидер перепутал двух корреспондентов-блондинок.

Трамп подумал, что глава Финляндии снова хочет дать слова журналистке, которая до этого уже задавала вопрос. "Опять? Вы опять дадите ей слово?" – недоуменно спросил своего коллегу глава Белого дома. Ниинисте в ответ заявил, что это другая девушка. Сама корреспондентка не растерялась и сказала Трампу, что в Финляндии очень много блондинок.

Donald Trump thinks these two blonde reporters are the same people. Watch the cheeky comeback https://t.co/jQf5cJy0Qv pic.twitter.com/Tqenojg4oe — NDTV (@ndtv) 29 августа 2017 г.

Кроме того, американский лидер предположительно страдает нарциссизмом. Во всяком случае, так утверждают некоторые сотрудники аппарата Белого дома, которых ранее цитировали американские СМИ. По словам чиновников администрации, Трамп просматривает лишь те документы, где упомянуто его имя.

Они также заявили, что глава Белого дома не способен долго концентрироваться даже на важной информации. Поэтому они стараются добавлять в документы различные графики, картинки или другими способами разбавлять "скучный" текст.

Неоднократно писали западные СМИ и о некоторых других странностях в поведении миллиардера. По утверждению газеты Daily Mail, Трамп постоянно передвигает предметы, находящиеся перед ним на столе. По мнению таблоида, это может говорить о наличии психического заболевания у политика.

