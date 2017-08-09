Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Стала известна дата импичмента Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Zach Gibson
Президентство Дональда Трампа не продлится и года. Ультраправая элита США намерена уже к Рождеству выжить неугодного хозяина из Белого дома, заменив его своим союзником Майклом Пенсом.
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Трамп приобрел врага в лице консолидированной оппозиции. Неприязнь к президенту сплотила демократический и республиканский истеблишмент. Для смещения Трампа с высокого поста прилагаются титанические усилия. Главный фронт – в Большом жюри, которое готово вызвать его в суд и допросить на предмет связей с Россией.

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 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Не исключено, что по итогам разбирательств в отношении главы США и его окружения Трамп либо подаст в отставку, либо получит импичмент, пишет британская The Guardian. А ультраправая элита Америки, заинтересованная в защите своего бизнеса, заменит его своим главным союзником Майклом Пенсом.

Хозяин Белого дома может предстать перед судом, который желает изучить доказательства якобы имевшего место вмешательства Кремля в предвыборную кампанию в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует не только связи с Россией экс-менеджера избирательного штаба миллиардера Пола Манафорта и бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, но и связи бизнеса Дональда Трампа с российскими олигархами.

Несмотря на общую с республиканцами цель – свалить Трампа, демократы с опаской поглядывают на "правых миллиардеров". В демпартии полагают, что Трамп попытается уволить Мюллера, но в этот момент кто-нибудь из подозреваемых получит иммунитет и раскроет компрометирующую информацию. Тогда у президента будет два пути – либо добровольно подать в отставку, либо дождаться импичмента. В любом случае его место займет Майкл Пенс. "Только тогда мы узнаем, чего хотят правые миллиардеры, стоящие за этим проектом", – пишет автор статьи.

Британское издание напоминает, что в США существуют два "правых проекта": первый связан с братьями Кох. Чарльз и Дэвид, как отмечал когда-то журнал Forbes, входят в число 50 самых влиятельных людей в мире, топ-20 самых богатых "и, пожалуй, в дюжину самых ненавидимых людей на планете". Их проект характеризуется понятием защиты доходов. Его сторонники хотят низких налогов и государства, "сжатого до размеров булавочной головки". То есть, полной отмены регулирования крупного бизнеса.

Но есть и другое течение в американской ультраправой идеологии. Оно выступает за "репрессивное государство". Власть, по мнению сторонников этой идеи, должна навязать обществу консервативные общественные нормы, а для достижения этой цели – "распотрошить Конституцию".

Как бы то ни было, Трамп никогда не был для республиканцев кандидатом номер один. Ему пришлось самому спонсировать свою предвыборную кампанию. Лишь после провала другого республиканского кандидата – Теда Круза – ультраправый бизнес переключился на миллиардера. "Даже братья Кох сохраняли дистанцию с Трампом, пока их союзник Пенс не стал его соратником", – напоминает автор.

До Рождества ультраправая американская элита должна выбрать: остаться верной Трампу или сделать президентом социал-консерватора Пенса. Трамп сам виноват в том, что оказался в незавидном положении. За семь месяцев его президентства одержал верх "политический антилиберализм". И весь этот спектакль окажется лишь сюрреалистическим прологом к главному событию, считает автор.

Автор: Андрей Евлампиев9 августа 2017, 11:04
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