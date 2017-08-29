Трамп оконфузился с двумя блондинками в Финляндии

Президент США Дональд Трамп в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Он перепутал двух корреспонденток-блондинок на пресс-конференции с главой Финляндии Саули Ниинисте.

Как сообщает телеканал CNN, во время сессии вопросов глава Белого дома подумал, что финский лидер снова хочет дать слово журналистке, которая уже задавала вопрос. "Опять? Вы опять дадите ей слово?" – с недоумением спросил Трамп. Ниинисте в ответ заявил, что это другая девушка.

Журналистка не растерялась, сказав, что в Финляндии много блондинок. Это вызвало смех в зале. Присутствовавшая на мероприятии корреспондентка телеканала PBS выложила в Twitter фото вызвавших замешательство главы Белого дома девушек. Она отметила, что они не похожи друг на друга.

Donald Trump thinks these two blonde reporters are the same people. Watch the cheeky comeback https://t.co/jQf5cJy0Qv pic.twitter.com/Tqenojg4oe — NDTV (@ndtv) 29 августа 2017 г.

Напомним, ранее сотрудники администрации Трампа обвинили его в нарциссизме. Они заявили, что глава Белого дома просматривает только те документы, где упомянуто его имя.

Кроме того, чиновники утверждают, что американский лидер не может долго концентрироваться на важной и сложной информации. Как заявили сотрудники Белого дома, Трамп предпочитает документы не более одного бумажного листа. Они подчеркивают, что туда приходится добавлять что-то помимо текста, в том числе графики, таблицы и даже картинки.

Западные СМИ ранее писали и о некоторых других странностях в поведении политика. Как утверждала ранее газета Daily Mail, Трамп постоянно передвигает предметы, находящиеся перед ним на столе. По мнению таблоида, это может говорить о наличии психического заболевания у политика.

