Трамп оконфузился с двумя блондинками в Финляндии

Как сообщает телеканал CNN, во время сессии вопросов глава Белого дома подумал, что финский лидер снова хочет дать слово журналистке, которая уже задавала вопрос. "Опять? Вы опять дадите ей слово?" – с недоумением спросил Трамп. Ниинисте в ответ заявил, что это другая девушка.

Журналистка не растерялась, сказав, что в Финляндии много блондинок. Это вызвало смех в зале. Присутствовавшая на мероприятии корреспондентка телеканала PBS выложила в Twitter фото вызвавших замешательство главы Белого дома девушек. Она отметила, что они не похожи друг на друга.

Donald Trump thinks these two blonde reporters are the same people. Watch the cheeky comeback https://t.co/jQf5cJy0Qv pic.twitter.com/Tqenojg4oe