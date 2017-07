Трамп наивно клюнул на удочку Путина

На снимках со встречи президентов России и США видно, что Владимир Путин сидел в кресле глубоко и свободно. По мнению кандидата психологических наук Александра Невеева, это показывает доминантную позицию главы Кремля на переговорах. "Трамп же сидит на краю кресла, и его ладони направлены вниз – показатель неуверенности", – рассказал специалист.

При этом американский президент пытался переключить внимание журналистов на себя, работая в традиционном для него эпатажном стиле. "Но Путин показывает внимание только головой, корпус и ноги в сторону спикера не повернуты. И он сдержанно улыбается: "Ну давай, покажи себя", – рассказал Невеев. "Трамп на эту дипломатическую удочку попадается", – цитирует эксперта газета "Комсомольская Правда".

Психолог также обратил внимание на фотографию, на которой запечатлен момент за несколько секунд до рукопожатия глав государств. На этом снимке видно, что Дональд Трамп первым подал руку, более того – он сделал это ладонью вверх. "Это можно оценить и как жест открытости, и как роль просителя: мол, подай мне руку!" – пояснил Александр Невеев.

Специалист добавил, что Владимир Путин в этот момент смотрел на руку Дональда Трампа с иронией. По его словам, президент России не сразу отреагировал на жест американского коллеги. "Путин понимает, что владеет ситуацией, но маскирует это", – заключил эксперт.

Примечателен и сам момент рукопожатия лидеров двух стран. По мнению Невеева, рука российского президента "накрыла руку Трампа", что свидетельствует о психологической победе главы Кремля. "Вдобавок на запястье у Путина увесистые часы. Они утяжеляют руку и производят дополнительное впечатление на оппонента", – считает он.

"Трамп хочет стать для Америки тем, кем Путин стал для России. Он выслушивает российского президента, пытается понять его суть, учесть какие-то особенности", – подвел итог Александр Невеев. "Американец старается понять, как главе России удалось добиться такой устойчивости внутри своей страны", – заключил он.

